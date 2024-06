Incidente sul lavoro a Bolzano: morto uno dei feriti

Non c’è stato una da fare per uno dei sei operai rimasti feriti nell’incidente di venerdì notte al polo Alluminium di Bolzano. L’uomo era ricoverato nel reparto Grandi ustionati dell’ospedale di Borgo Trento.

Incidente a Bolzano, morto un operaio

E’ morto all’ospedale di Verona uno dei sei operai feriti venerdì notte nell’incidente all’Aluminium di Bolzano.

La vittima

L’uomo di origine straniera, le cui generalità per il momento non sono state comunicate, era stato trasportato di notte in elicottero al reparto grandi ustionati di Borgo Trento, dove però ieri sera è deceduto per la gravità delle ferite.

L’incidente

In una nota dei giorni scorsi, la Procura ha spiegato che “l’infortunio è avvenuto durante la fase di colatura e raffreddamento in di alluminio fuso in uno stampo durante la quale si è verificata l’esplosione. Non vi sono, allo stato, ipotesi sulle cause della deflagrazione. Esse dovranno essere verificate mediante accertamenti tecnici che verranno svolti in contraddittorio, previa nomina di esperti”, ribadisce la Procura.

L’inchiesta

“Allo stato attuale non vi sono ancora degli indagati, dovendo gli organi accertatori ricostruire le posizioni di garanzia all’interno dello stabilimento sulla base della documentazione aziendale che è stata acquisita ad esito dei primi interventi”, conclude la nota.