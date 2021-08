Crescono i casi di positività al Covid individuati in un giorno, così come i decessi, mentre il rapporto tamponi-positivi si dimezza e scendono di quattro unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

I numeri del bollettino

Rispetto al giorno precedente, quando erano stati 4.257, i nuovi casi di Covid registrati in Italia i sono 5.498, mentre i decessi 75, rispetto ai 53 di ieri. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano del Ministero della Salute. I tamponi effettuati sono 307.643, rispetto ai 109.803 di ieri, e il tasso di positività scende dal 3,9% di ieri all’1,8% odierno. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 544, quattro in meno rispetto al giorno prima, mentre le persone ricoverate con sintomi sono 4.252 (-12).

Campagna vaccinale

Alle 06:09 di oggi le dosi di vaccini contro il Covid somministrate nel nostro Paese erano 77.532.362, il 90% delle 86.125.986 finora consegnate. Salgono a 37.690.148 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, il 69,7% della popolazione con più di 12 anni.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.