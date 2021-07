In attesa delle nuove decisioni dell’esecutivo, si è riunita la Conferenza delle Regioni per definire le proposte da avanzare al governo. Intanto sono salite a oltre 62 milioni le dosi di vaccino somministrate nel nostro Paese. Intanto crescono ancora i nuovi casi di positività al Covid registrati in un giorno.

Il numeri del bollettino

I nuovi casi di persone positive al Covid rispetto al giorno precedente sono 3.558, i morti salgono da 7 a 10 e i test effettuati sono 218.705, con il tasso di positività in discesa da 2,3% all1,6%.

Crescono le persone ricoverate in ospedale con sintomi, 1.194 (ieri erano 1.188), mentre sono 165 i ricoverati in terapia intensiva (+3 rispetto a ieri).

Le proposte delle Regioni

Alcuni dei temi sul tavolo dei presidenti delle regioni italiane sono l’aggiornamento degli indicatori per l’assegnazione dei colori e l’utilizzo del certificato verde Covid. In merito a quest’ultimo, la proposta potrebbe essere che il green pass consenta di garantire l’attività di ristoranti e locali al chiuso se, qualora la situazione pandemica peggiorasse, alcune realtà uscissero dalla zona bianca.

“L’andamento della campagna di vaccinazione consente di aggiornare gli indicatori a cui si legano l’assegnazione dei colori alle diverse zone e le conseguenti misure di restrizione“, ha dichiarato al termine dell’incontro il presidente Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia. “Sia sulla revisione dei criteri per le zone che sull’uso del green pass sono in corso ulteriori interlocuzioni con il Governo e, dopo la discussione odierna, la conferenza delle Regioni tornerà a riunirsi domattina per la definizione puntuale delle proposte”, ha detto ancora Fedriga.

Campagna vaccinale

Alle 17:08 di oggi sono 62.361.399 le dosi di vaccini contro il Covid somministrate nel nostro Paese. Si tratta del il 93,8 % delle dosi finora consegnate, pari a 66.462.516. Nel dettaglio sono 45.385.272 dosi di vaccino Pfizer/BioNTech, 11.858.240 di AstraZeneca, 6.954.369 di Moderna e 2.264.635 di Johnson & Johnson.

Sono a 27.778.635 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, corrispondenti al 51,43% dai 12 anni in su.

