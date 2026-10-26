Beato Bartolomeo di Breganze è un vescovo domenicano, nasce a Breganze (Vicenza) nel 1200, muore a Vicenza intorno al 1270. Appartiene a una famiglia di antiche tradizioni. Viene inviato a Padova per studiare.
Avvenimenti
- Riceve l’abito domenicano a Padova dalle mani del Fondatore.
- Dirige con grande saggezza, vari conventi domenicani.
- Predica in diverse città emiliane e lombarde, spesso lacerate da contese interne, riportando la concordia e il buon costume.
- Papa Innocenzo IV, dopo averlo voluto come consigliere al concilio di Lione, lo nomina nel 1253 vescovo di Limassol, nell’isola di Cipro; due anni dopo viene trasferito alla diocesi di Vicenza da Papa Alessandro IV. Il signore Ezzellino III da Romano lo allontana dalla sua diocesi.
- Al ritorno dall’Inghilterra, dove viene inviato come legato, passa a Parigi, dove Luigi IX gli regala una spina della corona di Cristo. Ritornato a Vicenza, per venerare la sacra reliquia fa costruire una Chiesa, chiamata della Santa Corona, e un convento domenicano.
- Lascia quattrocentotrenta opere, tra scritti di mistica e sermoni.
Morte
Muore a Vicenza e viene sepolto nella chiesa della Santa Corona. E’ beatificato nel 1793 da Pio VI.
Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi