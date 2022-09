I benefici dell’assunzione di caffè

Secondo uno studio condotto dagli scienziati del Baker Heart and Diabetes Research Institute, a Melbourne, in Australia e pubblicato sull’European Journal of Preventive Cardiology, ha stabilito che, coloro i quali assumono una quantità moderata di caffè sembrano associati a una maggiore longevità e a un’aspettativa di vita più alta.

La metodologia di ricerca

Il gruppo di ricerca ha reclutato 449.563 volontari adulti, di età compresa tra 40 e 69 anni ed ha confrontato, attraverso la somministrazione di un questionario, la quantità di caffè quotidiana da loro consumata. Successivamente, gli stessi, sono stati raggruppati in base alla quantità e alla tipologia di caffè da loro preferita.

I risultati della ricerca

I ricercatori hanno esaminato le correlazioni tra i diversi tipi di caffè e aritmie, problemi cardiovascolari e decessi ed è emerso che, coloro che bevevano da due a tre tazze di caffè decaffeinato, erano correlati a un rischio del 14% inferiore di morire per problemi di salute. L’assunzione di caffè macinato invece, risulta giovevole per la riduzione della probabilità di morte del 27%. In conclusione, tale studio, ha esemplificato che, un consumo moderato di caffè, con gli oltre cento componenti biologicamente attivi in esso contenuti, riduce l’incidenza delle malattie cardiovascolari e i decessi correlati ad altre cause.

