Crew-4 partita dallo Kennedy Space Center: AstroSamantha di nuovo nello spazio

E’ partita la missione Crew-4, della quale fa parte Samantha Cristoforetti, astronauta italiana dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) che sarà impegnata per quasi sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per la missione Minerva.

La Crew Dragon è partita dalla rampa 39A del Kennedy Space Center (Florida) spinta da un razzo Falcon 9 della Space X e l’aggancio alla Stazione Spaziale è previsto intorno alle 02:15 di questa notte.

La missione Crew-4 trasporterà sull’Iss gli astronauti della Nasa Kjell Lindgren, comandante di missione, Robert Hines, pilota, Jessica Watkins, specialista di missione e, appunto, l’astronauta dell’Esa, Samantha Cristoforetti titolare della missione scientifica “Minerva”, durante la quale assumerà anche il ruolo di comandante del segmento orbitale americano (Usos) della base.

#Crew4 on the uphill ride to the ISS. #NASA #SpaceX #ESA pic.twitter.com/HPNbu5waRJ

— Tom McCool (@Cygnusx112) April 27, 2022