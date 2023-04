Antonio Guterres “Le Nazioni Unite non lasceranno il Sudan”

Le Nazioni Uniti non lasciano solo il Sudan che continua essere pervaso dalla violenza

Le dichiarazioni di Antonio Guterres

“La violenza in Sudan deve finire. Il rischio e’ una catastrofica conflagrazione all’interno che potrebbe inghiottire l’intera regione e oltre”. Lo ha detto il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres. “Sia chiaro, le Nazioni Unite non lasceranno il Sudan“, ha assicurato, chiedendo ai membri del Consiglio di Sicurezza di “esercitare la massima leva con le parti per porre fine alla violenza, ristabilire l’ordine e riprendere il cammino della transizione democratica. Dobbiamo fare tutto ciò che è in nostro potere per tirare fuori il Sudan dall’orlo dell’abisso“.

Fonte: Ansa