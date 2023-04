Unhcr: “Stiamo assistendo nei paesi vicini i rifugiati fuggiti dal Sudan”

L’Unhcr sta operando per fornire assistenza alle persone fuggite dal Sudan e giunte nei paesi vicini. In particolare, secondo le stime dell’agenzia Onu, Ciad orientale ospita già oltre 400mila rifugiati provenienti dal Sudan e, gli arrivi degli ultimi giorni, secondo quanto detto dall’Unhcr, stanno mettendo a dura prova i servizi e le risorse del paese, già in difficoltà.

L’opera di Unhcr

“Le squadre dell’Unhcr hanno iniziato ad assistere le persone fuggite dal Sudan ed arrivate nei paesi vicini, in particolare il Ciad”. Lo ha annunciato su Twitter Filippo Grandi, alto commissario Onu per i rifugiati. “Stiamo lavorando a stretto contatto con i partner e i governi ospitanti sui preparativi per accogliere più rifugiati mentre i combattimenti in Sudan continuano a far fuggire i civili”

Fonte: Ansa