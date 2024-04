Il 70% degli italiani voterà alle europee: i dati di Eurobarometro

Il 71% degli europei afferma che è probabile che andrà a votare alle europee. In linea il dato italiano con il 70%. S tratta di un dato in salita di 10 punti percentuali rispetto a marzo 2019

L’ultima edizione di Eurobarometro rivela che il 71% degli europei, incluso il 70% degli italiani, si dice propenso a votare alle prossime elezioni europee, registrando un aumento di 10 punti percentuali rispetto a marzo 2019. Eurobarometro è un programma di ricerca d’opinione pubblica condotto dalla Commissione Europea.

Si tratta di un sondaggio regolare che raccoglie dati sulle opinioni dei cittadini europei su una vasta gamma di temi relativi all’Unione Europea. I risultati dell’Eurobarometro forniscono informazioni importanti per la comprensione del sentiment pubblico riguardo all’UE e possono influenzare le politiche e le decisioni dell’Unione Europea.

Metsola: “2024 è un anno elettorale importante, votate!”

Il 71% degli europei afferma che è probabile che andrà a votare alle europee, un dato in salita di 10 punti percentuali rispetto a marzo 2019. In linea il dato italiano con il 70%. Lo rivela l’ultima edizione di Eurobarometro, il sondaggio del Parlamento europeo condotto tra il 7 febbraio e il 3 marzo 2024 in tutti i 27 Stati membri dell’Ue. Il 60% degli europei si dichiara inoltre generalmente interessato alle elezioni europee di giugno, un dato che sale di tre punti rispetto all’autunno 2023 e di 11 punti rispetto a marzo 2019.

Sostanzialmente in linea anche qui il dato italiano dove il 59% dei cittadini si dichiara interessato alle elezioni europee. “Il 2024 è un anno elettorale importante, con elezioni che si svolgeranno in Europa ma anche negli Stati Uniti, in India, nel Regno Unito e in molti altri Paesi. L’esito di queste elezioni sarà con ogni probabilità cruciale per il futuro della democrazia nel mondo. Invito i nostri cittadini a votare alle prossime elezioni europee, a partecipare a questo anno storico e a rafforzare la democrazia europea””, ha commentato la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, dopo la pubblicazione dei sondaggi.

Fonte: Ansa