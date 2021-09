A partire dal prossimo 15 ottobre i dipendenti pubblici torneranno a lavorare in presenza in modalità, in base al decreto ministeriale firmato dal presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi. Lo ha affermato il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. Il 15 ottobre è anche la data in cui entra in vigore l’estensione dell’obbligo di green pass per il mondo del lavoro, pubblico e privato.

Rientro negli uffici

“Con la firma del presidente del Consiglio decreto che fa cessare il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica amministrazione”, ha dichiarato Brunetta. Il ministro ha aggiunto con un “successivo decreto ministeriale” saranno fornite le indicazioni operative per consentire che “il rientro negli uffici sia rispettoso delle misure di contrasto al Covid-19 e coerente con la sostenibilità del sistema dei trasporti“.

Smart working

Brunetta ha inoltre annunciato che nei nuovi contratti pubblici sarà contenuta “una regolazione puntuale dello smart working”.”Entro il 31 gennaio 2022 ogni amministrazione dovrà presentare il Piano integrato di attività e organizzazione, all’interno del quale confluirà il Pola per il lavoro agile” ha spiegato il ministro.

