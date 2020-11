Covid, Lagarde (Bce): “Promuovere la crescita sostenibile in Europa”

“Promuovere la crescita sostenibile”. E’ questo il titolo del discorso di apertura del 30esimo Frankfurt European Banking Congress (Frankfurt Ebc) della presidente della banca Centrale Europea (BCE) Christine Lagarde.

“La pandemia – ha esordito Lagarde – ha giustamente focalizzato le menti sul qui e ora, sul salvare vite umane e garantire i mezzi di sussistenza. La nostra priorità immediata è stata proteggere l’economia fino al raggiungimento di un’immunità diffusa. Tuttavia, la pandemia offre anche l’opportunità di rivalutare come organizzeremo la nostra economia in futuro. La conferenza di oggi, sul tema ‘Verso un nuovo modello di crescita sostenibile‘, arriva proprio al momento giusto”.

Ieri la Presidente della Bce aveva lanciato l’allarme asserendo che “La seconda ondata toccherà severamente l’economia europea” poiché, dopo un rimbalzo forte ma parziale e disomogeneo, l’attività economica dell’area dell’euro nel quarto trimestre ha perso slancio.

Borsa: Europa apre debole

Intanto oggi – in attesa del congresso delle banche europee – le Borse europee hanno aperto deboli. Avvio di seduta con il segno meno per Francoforte (-0,24%), Parigi (-0,19%), piatta Londra (+0,09%) mentre è in rialzo Madrid (+0,11%). Gli investitori guardano con preoccupazione all’andamento dei nuovi contagi da coronavirus. Alta inoltre l’attenzione sulla fase di stallo per il Recovery fund mentre aumentano le preoccupazioni per l’andamento della crescita economica.

Il Frankfurt Ebc

Il Frankfurt European Banking Congress (EBC) è uno dei congressi più prestigiosi d’Europa nel settore bancario e finanziario.

Presentato in anteprima nel 1991, il congresso è stato ospitato ogni anno dalle principali banche tedesche con sede a Francoforte sul Meno – Commerzbank, Deutsche Bank e Dresdner Bank – e dalla città di Francoforte sul Meno dal 1992 al 2008. Tradizionalmente, l’EBC si svolge il penultimo venerdì di novembre presso l’Alte Oper Frankfurt.

L’EBC mira a fornire un forum per una discussione aperta e orientata al futuro delle questioni europee, del loro ruolo nel mondo della politica e dei mercati finanziari. L’EBC è diventato un luogo di incontro consolidato per rappresentanti di alto livello della politica, degli affari, della finanza e del mondo accademico.

