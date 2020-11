Infanzia, Furlan: “Investire in politiche e servizi sociali. Famiglie in difficoltà”

“Oggi è la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Dobbiamo sostenere le bambine ed i bambini ancor di più in questa fase pandemica in cui sono cresciute le disuguaglianze e le difficoltà delle famiglie. Occorre investire molto di più in politiche, servizi sociali per l’infanzia, conciliazione, istruzione”.

E’ il messaggio, affidato a Twitter, della segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan, sulla Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebra ogni 20 novembre.

Oggi la #giornatamondialeinfanzia. Dobbiamo sostenere i #bambini ancor di più in questa fase pandemica in cui sono cresciute le disuguaglianze e le difficoltà delle #famiglie. Investire in politiche e servizi sociali per l’ #infanzia pic.twitter.com/SwfH7MoH9b — Annamaria Furlan (@FurlanAnnamaria) November 20, 2020

