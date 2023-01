In settimana torna il bel tempo ma anche i disagi per il troppo vento

L'ondata di aria artica che in questi giorni sta interessando il nostro Paese si sta per smorzare. E' in arrivo l'anticiclone delle Azzorre che porterà bel tempo e temperature più miti di giorno

Dopo dieci giorni di disagi da questa mattina è tornata alla normalità la situazione sulla strada Provinciale che porta a Campitello Matese (Campobasso). La Prefettura ha infatti deciso di non emanare ulteriori decreti di chiusura per la strada così come era accaduto nell’ultimo periodo a causa del pericolo slavine nell’ultimo tratto della provinciale.

“Il decreto prefettizio è stato revocato – hanno annunciato dal Comune di San Massimo, paese ne cui territorio si trova la stazione sciistica matesina – e di conseguenza la viabilità per Campitello Matese è stata ripristinata al normale transito”.

Meteo: in settimana torna il bel tempo ma ventoso

L’ondata di aria artica che in questi giorni sta interessando il nostro Paese si sta per smorzare. E’ in arrivo l’anticiclone delle Azzorre che portera bel tempo e temperature più miti di giorno. E’ quanto annuncia Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it secondo il quale però un vento da Maestrale soffierà da moderato a forte sui settori centro-meridionali, con raffiche potrebbero superare anche i 60 km/h soprattutto sulle coste tirreniche di Sicilia e Calabria e su quelle occidentali della Sardegna.

E se di notte e al primo mattino continuerà a fare freddo con valori spesso sottozero al Centro-Nord, di giorno, a partire da metà settimana, si torneranno a superare i 10-12°C su molte città, anche del Nord, come ad esempio Milano, Torino e Bologna. Inizierà così una fase piuttosto asciutta, a parte qualche rovescio atteso tra lunedì e martedì in provincia di Messina e Reggio Calabria. Questa situazione dovrebbe durare per tutta la settimana e forse anche oltre.

Nel dettaglio: – Lunedì 30. Al nord: bel tempo prevalente. Al centro: cielo poco nuvoloso. Al sud: nubi irregolari, a tratti compatte. – Martedì 31. Al nord: soleggiato salvo locali nebbie. Al centro: tante nubi in Sardegna, più sole altrove. Al sud: rovesci sul basso Tirreno, soleggiato altrove. – Mercoledì 1. Al nord: molte nubi in pianura, sole altrove. Al centro: bel tempo. Al sud: sole prevalente. Tendenza: prosegue il bel tempo con il dominio dell’anticiclone.