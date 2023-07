Ondata di maltempo colpisce il Friuli Venezia Giulia: danni ed evacuazioni

Italia spaccata in due: oggi e domani 10 città da bollino rosso per il troppo caldo, mentre il Nord Est è colpito da una perturbazione e dal maltempo.

Ondata di maltempo in Fvg, oltre 500 chiamate di soccorso

Tetti scoperchiati, caduta di alberi e di infissi, pali dell’elettricità divelti, oltre dieci persone evacuate, interruzione nell’ erogazione dell’energia elettrica in vari comuni della pedemontana e in pianura nel Friuli Occidentale, nella zona Udinese e nel Goriziano; oltre 500 chiamate giunte al Nue112 del Friuli Venezia Giulia.

E’ il bilancio di una violenta ondata di maltempo con piogge abbondanti (10-30 mm), grandinate locali e raffiche di vento sui 100-130 km orari verificatosi dalle 2:30 della notte per alcune ore. Molto impegnati i vigili del fuoco, sono circa 400 gli interventi, tra quelli effettuati e ancora da espletare; la Protezione civile ha operato con oltre 100 volontari e 38 automezzi; i soccorritori sono ancora sui posti per rimuovere ramaglie e tagliare alberi, ripulire le strade; in particolare si sono verificati distacchi di massi su strade nella zona Alta Val Torre. L’allerta meteo permane e resterà in vigore fino a mezzanotte, sono previsti ancora rovesci e temporali sparsi in tutta la regione da nord verso sud.

Fonte: Ansa