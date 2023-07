Vilnius, Zelensky: “Dal vertice Nato buoni risultati”

Il G7 blinda l’Ucraina con un sistema di garanzie e protezioni in attesa dell’adesione alla Nato che avverrà solo dopo la fine della guerra. “Kiev non è mai stata così vicina” dice il segretario generale Stoltenberg. Il presidente Zelensky incassa il risultato al termine del vertice di Vilnius e specifica: “Torniamo dal vertice Nato con un buon risultato. Nessun compromesso territoriale sulla Nato”.

Zelensky: “Torniamo dal vertice Nato con un buon risultato”

“Stiamo tornando a casa con un buon risultato per il nostro Paese e, cosa molto importante, per i nostri guerrieri. Un buon rafforzamento di armi”: lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky al termine del vertice della Nato tenuto a Vilnius, in Lithuania. “È molto importante: per la prima volta dall’indipendenza, abbiamo costituito una base di sicurezza per l’Ucraina nel suo cammino verso la Nato – prosegue Zelensky -. Si tratta di garanzie di sicurezza concrete, confermate dalle sette principali democrazie del mondo. Mai prima d’ora abbiamo avuto una tale base di sicurezza, e questo è il livello del G7”.

“Su queste basi, costruiremo una nuova architettura giuridicamente vincolante di trattati bilaterali di sicurezza con i Paesi più potenti. E, cosa molto importante, in questi due giorni di vertice abbiamo messo a tacere ogni dubbio e ambiguità sull’ingresso dell’Ucraina nella Nato. Entrerà!”, prosegue il leader ucraino. “Per la prima volta, non solo tutti gli alleati sono d’accordo su questo punto, ma una maggioranza significativa nell’Alleanza sta spingendo con forza per questo. Mai prima d’ora le parole ‘siete uguali tra pari’ per l’Ucraina (pronunciate) da parte di altri membri della Nato sono state così significative. Ora tutti capiscono che è un dato di fatto. Pari tra pari. E lo riaffermeremo definitivamente con la nostra vittoria. E con la nostra adesione alla Nato”, ha sottolineato. “In precedenza, i governanti russi volevano avere un proprio recinto davanti alla porta della Nato. Abbiamo lasciato questa ambizione russa ai margini della storia europea, dietro il recinto della nostra unità in Europa e, più in generale, nel mondo libero. Sono grato a tutti coloro che hanno lavorato per l’unità a Vilnius!”, ha concluso.

Zelensky: “Nessun compromesso territoriale sulla Nato”

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha escluso la possibilità di qualsiasi compromesso sulla futura adesione di Kiev alla Nato nell’ambito di possibili negoziati con la Russia sui territori. Lo riporta Ukrainska Pravda. “Non scambieremo mai alcuno status per nessuno dei nostri territori, anche se si tratta di un villaggio in cui vive un nonno – ha detto Zelensky ieri al termine del vertice della Nato di Vilnius -. Non rinunceremo ai nostri territori e non li scambieremo mai con un conflitto congelato. Questo non accadrà mai. La mia posizione è chiaramente nota ai nostri partner”, ha aggiunto.

Fonte: Ansa