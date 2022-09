Cristoforetti sarà comandante della Stazione Spaziale Europea

L’astronauta Samantha Cristoforetti dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) sarà presto comandante della Stazione Spaziale Internazionale. Lo rende la stessa Esa. A passarle il testimone sarà il comandante russo Oleg Artemyev e AstroSamantha sarà la prima donna europea ad avere questo ruolo. Il passaggio di consegne, informa l’Esa, è previsto il 28 settembre e il periodo in cui Samantha Cristoforetti sarà al comando dovrebbe essere breve, anche se al momento non ci sono elementi per fare delle stime.

ESA astronaut Samantha Cristoforetti will soon fulfil the role of commander of the International Space Station. @AstroSamantha will be the fifth European, and the first European female, to do so.

— Human Spaceflight (@esaspaceflight) September 14, 2022