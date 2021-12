Il viaggio come superamento di limiti e paure. L’amicizia come condivisione di scoperte ed emozioni. Con “Viaggi in carrozza” Danilo Ragona e Luca Paiardi raccontano i loro viaggi in giro per il mondo in handbike e sedia a rotelle. Il documentario, scritto da Daniel Coffaro, descrive le loro esperienze di vita e di viaggio. Uno punto di vista originale sulla disabilità e la sfida dell’inclusione. Racconta Danilo Ragona: “Dall’incidente vivo la mia seconda, incredibile vita“. E aggiunge: “Vedere su internet le imprese di persone come me mi ha stimolato ad attivarmi nelle mie diverse esperienze. Consiglio a tutti di mettersi in rete e appassionarsi a esperienze di persone che girano il mondo e fanno sport”.

Viaggio oltre le barriere

Danilo Ragona è un progettista e designer. Presidente dell’azienda Abletoenjoy. Luca Paiardi è architetto e musicista. E’ il bassista degli Stearica. Il loro “Viaggio Italia” è una storia di coraggio, libertà e autonomia. Un inno all’amore per la vita. E alla forza di non arrendersi di fronte alle difficoltà. Danilo e Luca partono dall’Italia per andare alla scoperta del mondo. E la loro storia è anche un’impresa. A volte le amicizie più importanti nascono nei momenti più difficili. Per Danilo e Luca è stato così. La loro amicizia è cominciata nei corridoi dell’Unità Spinale di Torino oltre 20 anni fa. Dopo un incidente. Un evento drammatico che Danilo e Luca hanno scelto di vivere come “un inizio”. L’inizio di una nuova vita, di un nuovo modo di vedere le cose, di una nuova avventura.

Obiettivo

L’obiettivo dei loro viaggi è dimostrare che vivere con una disabilità è possibile. Per questo i due amici si avventurano alla scoperta dei limiti. E della voglia di superarli o di riconoscerli. Così come sperimentano il piacere del viaggiare con i suoi incontri, scoperte ed emozioni. “Viaggi in carrozza”, in onda su Sky, è il documentario che racconta la libertà di girare il mondo con una disabilità. Danilo Ragona e Luca Paiardi, conduttori tv e celebri sportivi disabili hanno deciso di percorrere nuove strade per mettere alla prova i propri limiti.

Riprendere a vivere

Visitando luoghi lontani e sconosciuti si sono cimentati in ogni genere di sport accessibile. Dal kayak al deltaplano. Dalla barca a vela alla handbike. E hanno fatto tappa alle unità spinali. Il posto, cioè, dove chi ha avuto un incidente come il loro comincia a capire come riprendere a vivere. Tramite i loro viaggi Danilo e Luca aprono una finestra sul mondo da un altro punto di vista. Raccontando che la vita in autonomia è possibile. Una storia di coraggio, libertà e autonomia. Una testimonianza di amore per la vita. E di forza di non arrendersi di fronte alle difficoltà.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: scriviainterris@gmail.com

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.