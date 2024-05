“Un modello da seguire e valorizzare”. Sostegno alle famiglie

si misura proprio dalla capacità di custodire la vita, soprattutto nelle sue fasi più fragili, più che dalla diffusione di strumenti tecnologici- afferma papa Francescco-. Quando parliamo dell’uomo, non dimentichiamo mai tutti gli attentati alla sacralità della vita umana”. gravidanze con patologie prenatali che compromettono la salute del nascituro e/o della madre. E per questo necessitano di terapie ospedaliere specialistiche e operazioni chirurgiche intrauterine. È questo il progetto “La Casa di Chiara” – nome ispirato alla testimonianza di Chiara Corbella Petrillo – inaugurato oggi a Roma, nel quartiere Camilluccia, finanziato da Pro Vita & Famiglia onlus in Cuore in una Goccia. Un progetto di “grande valore per assicurare un sostegno concreto alle famiglie che affrontano un periodo difficile e delicato, quale è la malattia di un figlio nella fase dellaun modello da seguire e valorizzare“. Ospitare e assistere, gratuitamente, famiglie e donne che affrontanoche compromettono la salute del nascituro e/o della madre. E per questo necessitano di terapie ospedaliere specialistiche e operazioni chirurgiche intrauterine. È questo il“La Casa di Chiara” – nome ispirato alla testimonianza di Chiara Corbella Petrillo – inaugurato oggi a Roma, nel, finanziato da Pro Vita & Famiglia onlus in collaborazione con la Fondazione il. Un progetto di “grande valore per assicurare un sostegno concreto alle famiglie che affrontano une delicato, quale è la malattia di un figlio nella fase della gestazione ” ha scritto il ministro della Salute Orazio Schillaci nel messaggio inviato agli organizzatori. Ringraziandoli per la “realizzazione de La Casa di Chiara,“. A sostegno delle mamme e dei bambini. “Il grado di progresso di una civiltà, soprattutto nelle sue fasi più fragili, più che dalla diffusione di strumenti tecnologici- afferma papa Francescco-. Quando parliamo dell’uomo, non dimentichiamo mai tutti gli attentati alladella vita umana”.

Sostegno alle mamme

fino in fondo, sia speciale e di qualità. Per intensa e straordinaria -spiegano i volontari dell’associazione-. Ha deciso, ha voluto e ha lottato ogni istante che ha vissuto. Ed è proprio per questo, che noi, grazie al suo grande insegnamento, faremo in modo, con l’aiuto di tutte le persone che vorranno sostenerci nei nostri progetti, di aiutare i tanti bambini che devono affrontare le loro piccole e grandi difficoltà. Vogliamo donare una speranza. Vogliamo aiutare a vivere. Vogliamo che la vita di ogni bimbo che incontreremo sia speciale e di qualità”. Presente all’inaugurazione la viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci. “Sono qui per rappresentare – ha detto – non solo la mia vicinanza e gratitudine ma anche quella del governo e del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni. Questa iniziativa è la concretizzazione del diritto di ciascuna vita ad essere protetta, con attenzione, con capacità, con la voglia e il desiderio di proteggere la vita quando è in uno stato di fragilità . Dunque grazie a tutti coloro i quali si stanno spendendo, con questo progetto, per difendere la cosa più preziosa che abbiamo. La vita, che è tale dal concepimento fino al momento della morte. Proteggere la vita è un dovere di tutti“. “Ognuno di noi può impegnarsi affinché la propria vita sia vissuta, sia speciale e di qualità. Per Chiara è stato proprio così. La sua vita terrena è stata tanto breve, troppo breve, ma è stata tanto-spiegano i volontari dell’associazione-. Ha deciso, ha voluto e ha lottato ogni istante che ha vissuto. Ed è proprio per questo, che noi, grazie al suo grande, faremo in modo, con l’aiuto di tutte le persone che vorranno sostenerci nei nostri progetti, diche devono affrontare le loro piccole e grandi difficoltà. Vogliamo donare una speranza. Vogliamo aiutare a vivere. Vogliamo che ladi ogni bimbo che incontreremo sia speciale e di qualità”.

Valori

Presenti anche Massimiliano Maselli, assessore all’Inclusione Sociale e Servizi alla Persona della Regione Lazio. “Rappresenta un passo significativo verso la promozione della dignità della vita nascente e il mantenimento dell’unità familiare in momenti di prova”, sostiene Maselli. E’ intervenuta, inoltre, Simona Baldassarre, assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia e Servizio civile della Regione Lazio. “Viene messo a disposizione un’immobile dove le famiglie potranno risiedere per il tempo che ne avranno bisogno. Mantenendo la famiglia unita. E garantendo la vicinanza dei propri cari alla donna – sottolinea Maselli-. Si tratta di una realtà a cui ispirarsi. Ciò aiuterà tante donne e tante famiglie concretamente. Sosterrà maternità e natalità. Due valori rispetto ai quali sono doppiamente impegnata come medico e come assessore regionale”.