Viaggiare gratis nel tempo sulle orme di Napoleone o Picasso senza muoversi da casa. Una startup lancia gli itinerari digitali culturali

In tanti desiderano dare al proprio viaggio un’impronta culturale. Sia che si rimanga in Italia o si viaggi fuori dai confini. E non è mai semplice scegliere una destinazione rispetto a un’altra come meta per i propri viaggi. E’ utile, quindi, poter avere un’anteprima della città che si andrà a visitare. Miravilius è la startup italiana che nel 2020 ha lanciato i Live Tour. Per permettere a chiunque di “visitare” i luoghi del mondo. Grazie all’ausilio di una guida certificata. E dopo aver inaugurato la piattaforma proprietaria, ha dato il via a una nuova iniziativa. Per rilanciare il settore turistico. Ossia i viaggi digitali tematici. In questi tour è possibile visitare luoghi lontani. E capire se possono essere la meta giusta per il viaggio in programma. Inoltre si può imparare anche la storia di personaggi realmente esistiti come Napoleone e Picasso. In ogni viaggio tematico l’utente viene catapultato in più luoghi nel mondo. E accompagnato dalle guide nella scoperta dei posti in cui è stata scritta la storia. Nel tour dedicato a Picasso si visitano appunto Malaga, Barcellona e Parigi.

Obiettivo

L’obiettivo dei viaggi digitali culturali è quella di far vivere ai propri utenti un’esperienza a tutto tondo. L’intenzione, infatti, è quella di permettere a chi sceglie di viaggiare digitalmente di non limitarsi a “vedere” un luogo. O le sue attrazioni e basta. Ma piuttosto di aiutare a stabilire una vera e propria connessione. Un legame tra l’utente e la città che andrà a visitare. Il fine è scoprire una città attraverso gli occhi di un personaggio vissuto tanti anni fa. Un’opportunità per capire anche com’è cambiato il modo di vivere e di essere turista. “Il nostro progetto non vuole sostituire il viaggio tradizionale ma incentivarlo. Grazie ai nostri partner possiamo dare agli utenti la possibilità di ripartire. E di tornare finalmente a vivere il viaggio come esperienza culturale e di crescita. Nei nostri live tour puntiamo proprio a questo. Far provare l’esperienza di essere lì e vivere culture e luoghi in cui è stata scritta la storia“, puntualizza La Rocca.

Team building

Già diverse scuole e aziende hanno utilizzato i viaggi digitali. Come un nuovo modo di viaggiare, imparare e fare team building. “Con i viaggi digitali tematici questi aspetti vengono ancora migliorati”, puntualizzano i promotori dell’iniziativa. Le scuole potranno assistere a una modalità interattiva. Una situazione ingaggiante. Una “sfida” rivolta agli studenti. Per imparare la storia non più solamente dai testi scritti. Inoltre le aziende potranno confezionare viaggi “ad hoc” per i loro dipendenti. Creando una vera e propria esperienza di team building. Miravilius è una piattaforma di live streaming. E permette di scoprire il mondo senza filtri. Attraverso viaggi digitali in collegamento diretto con guide turistiche sul posto. Alle quali fare domande e chiedere curiosità e approfondimenti. Con la sensazione di essere lì per davvero. I live tour (in italiano, spagnolo e inglese) portano gratuitamente i viaggiatori per le strade del mondo. Comodamente da casa loro. Viaggiare prima di partire. Cibo per la mente e il cuore.