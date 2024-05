Allarme salute mentale nelle nuove generazioni: tra droghe, depressione e cyber-pericoli. I disturbi mentali sono generalmente accompagnati da sofferenza o difficoltà nelle abilità sociali, occupazionali e altre attività significative. Il terzo settore si mobilita per soccorrere la salute mentale a rischio. È stato siglato a Roma un protocollo d’intesa triennale tra Telefono Azzurro e Fondazione Magna Grecia per la promozione di convegni, seminari e dibattiti dedicati al tema della salute mentale e del benessere psico-fisico dei minori. In particolare, al centro vi saranno i minori che vivono in situazioni di disagio o forme di devianza o che sono vittime di violenze quali il bullismo e cyberbullismo, violenze intra-familiari o di reati informatici a sfondo sessuale, come per esempio il revenge porn. Anche l’impiego delle nuove tecnologie tra i giovani sarà al centro di approfondimenti periodici che riguarderanno, ad esempio, la realtà immersiva del Metaverso, l’uso dei social media e i potenziali rischi e opportunità derivanti dall’innovazione tecnologica. Altro oggetto di indagine sarà la tutela dei dati personali del minore, necessaria per sensibilizzare i più giovani verso l’uso responsabile delle tecnologie digitali e dei social network. Se da un lato, infatti, il digitale rappresenta oggi una straordinaria opportunità, allo stesso tempo, può creare ambienti pericolosi per la salute e lo sviluppo armonico dei giovani.

Sos salute

Il protocollo prevede, inoltre, la partecipazione a progetti su fondi nazionali o europei oltre che la realizzazione congiunta di pubblicazioni tecnico-scientifiche inerenti le tematiche di comune interesse. In particolare un Rapporto annuale con focus sui giovani del Mezzogiorno d’Italia. Per il conseguimento degli obiettivi indicati nel Protocollo è stato istituito un comitato tecnico scientifico paritetico, composto da due membri per ciascuna delle parti. “Siamo molto contenti di intraprendere questo percorso di collaborazione con la Fondazione Magna Grecia -sottolinea Ernesto Caffo, presidente di Telefono Azzurro a margine della firma-. Sono convinto sia sempre più necessario costruire reti e creare sinergie. Affinché l’impegno di Telefono Azzurro per garantire il benessere psico fisico delle nuove generazioni, anche nei territori del Sud Italia, diventi un impegno per tutta la collettività“. Intanto, per la seconda volta dopo quasi un anno, la Fondazione Magna Grecia ha offerto uno spunto di riflessione importante per la lotta alla criminalità organizzata ai tempi dei social network. E lo ha fatto in un luogo che è un grande simbolo per la difesa dei diritti: le Nazioni Unite. È proprio nel Palazzo di Vetro dell’Onu che la Fondazione Magna Grecia ha presentato il nuovo Rapporto sul Cybercrime. Ne emerge il volto di una mafia che si muove velocemente nel dark web. Creando veri e propri imperi virtuali (che corrispondo a imperi reali). Contro istituzioni che ancora arrancano e sono molto indietro, l’Italia in primis, nel contrasto all’uso delle nuove tecnologie.

Accordo