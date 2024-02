La Carovana della salute è un programma che si rivolge in particolare alle aree svantaggiate del Paese. L’oncologa Daniela Terribile è la presidente diiniziative la “Carovana della prevenzione”. Cioè un programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile. Vengono offerti controlli gratuiti e informazioni sulle principali patologie oncologiche di genere. Soprattutto alle donne in condizioni di fragilità sociale ed economica. “Il cancro non fa discriminazioni. Ma la possibilità di accesso alla diagnosi e alle cure sì. E fa la differenza- spiega l’oncologa-. La prevenzione è fondamentale. Oggi sappiamo che possiamo prevenire oltre un terzo dei casi. Soprattutto nel campo dei tumori al seno. Oltreché di quelli del colon o anche di altre patologie oncologiche”. E aggiunge: “La difficoltà di accesso ai programmi di diagnosi è chiaramente presente nelle situazioni di svantaggio sociale ed economico nel nostro Paese. D’altro canto anche la stessa adesione agli screening nazionali ha incontrato queste difficoltà. Cioè le donne con un livello socio-economico più basso e meno istruite sono meno propense ad occuparsi delle loro salute. Non conoscono l’importanza della prevenzione. Che pure può prevenire la comparsa del tumore in oltre un terzo dei casi”. Il principale alleato del cancro è la mancata prevenzione che si rivolge in particolare alle aree svantaggiate del Paese. L’oncologa Daniela Terribile è la presidente di Komen Italia . L’associazione per la lotta ai tumori al seno ha appunto tra le suela “Carovana della prevenzione”. Cioè un programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile. Vengono offerti controlli gratuiti e informazioni sulle principalidi genere. Soprattutto alle donne in condizioni di fragilità sociale ed economica. “Il cancro non fa discriminazioni. Ma la possibilità die alle cure sì. E fa la differenza- spiega l’oncologa-. La prevenzione è fondamentale. Oggi sappiamo che possiamo prevenire. Soprattutto nel campo dei tumori al seno. Oltreché di quelli del colon o anche di altre patologie oncologiche”. E aggiunge: “nelle situazioni di svantaggio sociale ed economico nel nostro Paese. D’altro canto anche la stessa adesione agli screening nazionali ha incontrato queste difficoltà. Cioè le donne con une meno istruite sono meno propense ad occuparsi delle loro salute. Non conoscono l’importanza della prevenzione. Che pure può prevenire ladel tumore in oltre un terzo dei casi”.

Sos cancro

Oggi, inoltre, “anche quando la malattia viene diagnosticata – sottolinea l’esperta – siamo in grado di curare oltre il 30% di queste patologie. In maniera talmente valida da arrivare a una sopravvivenza superiore al 90%”. Questo, però, passa attraverso una serie di misure. A partire dalla prevenzione primaria. Che vuol dire conoscere e adottare gli stili di vita adeguati. Già questo porterebbe a una riduzione di casi molto decisa. Ci vuole, poi, la prevenzione secondaria. Ovvero le diagnosi più precoci possibili. Che consentono anche cure meno aggressive e con una migliore sopravvivenza. Da qui l’impegno di Komen Italia su questi due fronti attraverso la “Carovana della prevenzione”, Con la quale, racconta l’oncologa, “in questi 7 anni abbiamo percorso pressoché tutta l’Italia. Siamo stati in 17 Regioni. E abbiamo offerto oltre 900 giornate di prevenzione, circa 200mila prestazioni gratuite”. Prosegue Daniela Terribile: “Abbiamo sempre privilegiato le aree più svantaggiate sul piano della prevenzione in cui il mammografo non c’è. E questi servizi sono spesso lontani e difficili da raggiungere“.

Aree di disagio

“Siamo andati in piccole aree rurali, piccole isole, borghi ormai abitati solo da anziani che magari non hanno possibilità – aggiunge l’oncologa-. Non hanno chi li porta a effettuare questi esami. Ma abbiamo girato anche nelle aree marginali delle grandi città, periferie e sobborghi. In cui esistono per esempio delle comunità etniche molto chiuse dove le donne difficilmente fanno prevenzione“. Ai margini delle città, ricorda Daniela Terribile, “sempre di più si annidano sacche di povertà. Non solo sociale ed economica ma anche culturale”. In tutti questi ambiti di marginalità “fare prevenzione oncologica è molto difficile“. Per questo come Komen Italia “ci siamo resi conto che, oltre a parlarne, dovevamo agire. Per portare a domicilio (in prossimità di queste aree) un’offerta di prevenzione”. Inoltre consulenze di supporto psicologico. Consulenze nutrizionali. Consulenze fisioterapiche. Consulenze legali. Eventi di sensibilizzazione alle tematiche della salute e di promozione dello sport e della attività fisica per gli studenti delle scuole inferiori e superiori.