Riccardo Mandonlini: la star più amata dal pubblico teen

Sta nascendo una nuova star: Riccardo Mandolini. Attore del momento, è tra i più amato dal pubblico teen, oltre che essere molto considerato dagli addetti ai lavori. Riccardo è figlio d’arte: mamma è l’attrice Nadia Rinaldi, papà è Mauro Mandolini, regista e drammaturgo. Un destino già segnato, il suo. In casa Mandolini si è sempre respirata l’aria del cinema e lui è cresciuto dietro le quinte, grazie ai suoi genitori. Benché sia uno dei giovani più richiesti dai registi, adoratissimo dalle fan, Riccardo è un ragazzo con i piedi per terra. Merito dell’educazione ricevuta da mamma e papà. “Mi hanno sempre fatto notare che la nostra è una famiglia normale” dichiara il diretto interessato. Diversissimo dal bad boy di Baby, la serie Tv di Netflix che lo ha fatto conoscere dal grande pubblico, il talentuoso attore è molto riservato, nonostante sui social conti quasi 600.000 follower. Nella vita privata, Riccardo è felicemente fidanzato da quattro anni. “È stato un colpo di fulmine” rivela. Il suo cuore batte per Chiara Pompei, modella e appassionata di moda, conosciuta tramite amici comuni.

Come nasce la sua passione per il cinema e a quando ha avuto modo di muovere i primi passi sul set?

“Questa passione nasce grazie ai miei genitori. Sono figlio d’arte e in qualche modo ci sono finito dentro. Ho potuto scoprire il mondo del cinema fin da piccolissimo perché sono cresciuto dietro le quinte. Tanto mamma Nadia quando papà Mauro mi hanno reso sempre molto partecipe nei loro lavori portandomi con loro sul set o a teatro, in camerino. Naturalmente, crescendo e con maggior consapevolezza, col tempo il mio sguardo è cambiato”.

Il suo esordio?

“Lo ricordo molto bene. È stato al Festival di Todi, recitavo in una commedia teatrale accanto a mio padre, ero un ragazzino e avevo appena tredici anni. Mentre a sedici anni ho iniziato a fare cinema con una piccola partecipazione nel film Al posto tuo. Il grande salto l’ho fatto nel 2018 con la serie di Netflix Baby in cui interpretavo Damiano, per intenderci ero il fidanzato di Benedetta Porcaroli”.

L’arte è sempre stata nel suo DNA, ma in casa oggi c’è un po’ di competizione tra chi è più famoso?

“Assolutamente no. Mai si è avvertito nell’aria tutto questo, i miei genitori mi hanno ben educato, sono uno con i piedi per terra. Alla fine siamo una famiglia normalissima come tutte le altre. Sono convinto di aver reso orgogliosi entrambi i miei genitori con il lavoro che ho deciso di intraprendere”.

Che rapporto ha con sua madre Nadia? L’ha sempre supportato in tutte le sue scelte?

“Mia mamma è stata da sempre la mia musa ispiratrice. Come ogni rapporto genitore-figlio anche il nostro prevede che litighiamo spesso, ma ci vogliamo un bene infinito. È un rapporto fantastico ma conflittuale, siamo molto amici. Lei è molto premurosa nei miei confronti, come tutte le madri del mondo, ma mi ha sempre supportato in ogni mia scelta e mi ha messo anche in guardia per le controversie di questo mestiere. Le voglio un gran bene, ne abbiamo passate tante ma ce l’abbiamo fatta”.

I suoi genitori le hanno dato dei consigli per questo suo lavoro che ha deciso di intraprendere?

“Certo, mi hanno sempre dato degli ottimi consigli e lo fanno ancora adesso, anzi, mi riempiono di consigli. Naturalmente, io li ho sempre ascoltati, ma alla fine finisce che faccio sempre di testa mia. Purtroppo è il mio carattere. So di non essere perfetto”.

In qualche modo, la infastidisce essere considerato “figlio di”?

“No, non mi è mai pesata la popolarità dei miei genitori. Anzi, al contrario, mi inorgoglisce. Certo, avevo messo in conto che qualcuno potesse esserne condizionato e non mi sono mai presentato come “figlio di” perché ho sempre percepito la mia famiglia come normale ed è giusto che sia così. Grazie ai miei genitori sono nato con dei principi sani e questo mi ha reso indipendente già da quando ero adolescente”.

Nei momenti in cui è fuori dal set e non lavora, cosa le piace fare?

“Dipende. Mi piacciono tante cose, solitamente vado in palestra. Quando invece ho voglia di puro relax, di prendermi il mio tempo, di svagarmi un po’ vado al parco con Sharon, il mio cagnolino tutto bianco”.

Lei è giovanissimo e alla sua età i social sono fondamentali. Che rapporto ha con la tecnologia e quanto la utilizza?

“Stranamente, sarò uno dei pochi giovani che non ha un rapporto morboso con i social network, come vedo fare a molti miei coetanei. Non ne faccio un uso spropositato, anzi mi verrebbe da definirlo sporadico. Non sono assiduo né tantomeno abituale. Io sono una persona molto riservata per quanto riguarda quello che è il mio privato, quindi anche sui social questa riservatezza probabilmente arriva. Quando ho voglia posso postare ciò che mi emoziona in quel momento, ma soprattutto, essendo un attore, tendo a condividere principalmente foto inerenti al mio lavoro, quindi frame di alcune scene, backstage o foto di gruppo sul set”.

I giovani come lei di cosa hanno bisogno in questo momento?

“Di un po’ di serenità. Ci sono state tante situazioni pressanti negli ultimi anni e noi giovani ne abbiamo risentito molto. Basti pensare alla pandemia e a tutto ciò che abbiamo passato negli ultimi tre anni. Secondo il mio punto di vista è stato un vero disastro. E pensando al futuro, mi ripeto, un po’ di serenità credo che ci farebbe parecchio bene”.

Come vedrebbe il nostro Paese in futuro?

“Sono un italiano, nato in questa splendida terra e amo l’Italia. Purtroppo su certi fronti pecca: dovremmo migliorare molto. Non vorrei essere paranoico, a mio parere c’è tanto da fare e da rifare. Ora però non è il caso di fare la lista: sarebbe lunghissima”.

In questo momento è fidanzato?

“Sì, sono fidanzato da quattro anni, più o meno. Tra un po’ ricorre il nostro anniversario. Lei si chiama Chiara e abitiamo nello stesso quartiere. Ci siamo conosciuti tramite amici in comune e ci siamo piaciuti subito. In meno di una settimana dal nostro primo incontro, eravamo già fidanzati. Posso tranquillamente dire che è stato un colpo di fulmine. Da quel giorno non ci siamo mai più lasciati. Sono tanto innamorato di questa ragazza, abbiamo un rapporto davvero speciale che va anche oltre l’essere fidanzati. Una cosa che mi piace di lei? Che c’è sempre, come io per lei del resto”.

Pubblicato sul settimanale Visto