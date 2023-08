L’agricoltura in Sicilia, una delle eccellenze del Made in Italy

L’agricoltura in Sicilia ha, da sempre, una funzione ambientale ed economica importantissima. Basti pensare che, il movimento migratorio dei Greci verso l’isola era dovuto principalmente alla ricerca condizioni del terreno simili a quelle della loro patria d’origine al fine di poter impiantare le medesime colture quali ad esempio olivo, vite, cereali, apicoltura e allevamento. La notevole fertilità del suolo unita al clima mite tipico del luogo, nel corso dei secoli, ha fatto diventare la Sicilia un punto di riferimento irrinunciabile per tutte le eccellenze enogastronomiche tipiche della dieta mediterranea.

In particolare, nel corso delle diverse epoche, l’agricoltura locale è stata influenzata da diversi fattori, tra cui la colonizzazione araba, che ha portato nuove tecniche agricole e colture come il limone, la mandorla e l’uva. La colonizzazione spagnola ha contribuito in misura eguale alla diffusione di nuove colture, come la patata, il mais e il tabacco. Nel corso del XIX secolo invece, si è verificata una profonda trasformazione: attraverso la sperimentazione di tecnologie inedite, come l’irrigazione a goccia, si sono collaudate nuove forme di coltivazione che hanno incrementato la produttività dei terreni. Inoltre, l’introduzione di colture inedite, come il pomodoro, hanno dato un apporto fondamentale alla diversificazione della produzione agricola della regione.

Venendo ai giorni nostri, la connotazione fortemente agricola e di eccellenza ambientale della Sicilia, si è incrementata e mantenuta tantoché, la produzione locale, rappresenta una delle eccellenze italiane riconosciute in tutto il mondo. Oggi, per fare qualche esempio, nell’isola ci sono importanti produttori di grano, olio d’oliva, frutta (come ad esempio il melone giallo di Paceco), verdura (tra le varie eccellenze mi viene in mente l’aglio di Nubbia), vino e altri prodotti agricoli. Inoltre, abbiamo una produzione rilevante nell’ambito lattiero-caseario, con alcuni dei formaggi simbolo del “Made in Italy” nel mondo. Acli Terra, ogni giorno, è al fianco di queste eccellenze per far sì che possano essere valorizzate sempre di più insieme all’importante opera quotidiana degli agricoltori e degli allevatori quali custodi dell’ambiente.