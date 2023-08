Come fare per portare gli altri a Gesù

È importante saper parlare, esprimere l’opinione giusta al momento giusto. È una misura non solo della responsabilità, ma anche del livello di cultura e di sensibilità spirituale. Paradossalmente, nel mondo di oggi, caratterizzato da una pletora di parole pronunciate e trasmesse con grande facilità, non è affatto facile imbattersi in un discorso buono e appropriato. Anzi, si può avere l’impressione di dire tanto per non dire nulla. Perché le opinioni importanti non sono facili da formulare, tanto meno da pronunciare nelle giuste circostanze. Eppure tali opinioni sono assolutamente necessarie. Le persone sono smarrite, impigliate in una sovrabbondanza di informazioni. Vediamo questa situazione nel Vangelo di oggi.

Anche al tempo del Signore Gesù circolavano informazioni di ogni tipo, la gente reagiva in modo diverso a certi fenomeni e non era facile venirne a capo. E il Signore Gesù, pur essendo Dio e sempre pienamente consapevole di ciò che accadeva e di ciò che c’era nel cuore delle persone, non poteva ignorare la caotica selva di opinioni umane. Pertanto, sceglie di confrontarsi con gli apostoli su ciò che la gente dice. Questa è oggi un’attività normale, persino di routine, per tutte le persone che svolgono un’attività pubblica. È bene sapere come la gente reagisce alle nostre azioni. Anche solo per essere efficaci.

Tuttavia, notiamo come il Signore Gesù reagisce a questi “risultati del sondaggio”. Non li commenta. Piuttosto, si aspetta che prendano posizione. Questo è un momento importante che spesso ci sfugge: la gente dice questo o quello su qualcuno, ma noi cosa ne pensiamo? Tendiamo a ripetere le opinioni degli altri, in modo sconsiderato, conformistico, perché è più facile, più sicuro. L’atteggiamento di Pietro è quindi importante. Ancora una volta, egli “si mette davanti”, è il primo, come se parlasse a nome degli altri apostoli. Ed esprime un parere inequivocabile, diverso da quello che dice la gente. Questo viene elogiato dal Signore Gesù, che – in quanto Dio – spiega anche la genesi dell’atteggiamento di Pietro: la sua affermazione era possibile perché non proveniva da lui. A questa lode segue la promessa della futura missione e del ruolo di Pietro. È giusto dire che ha guadagnato molto da questa coraggiosa confessione. Ed è anche un incoraggiamento per tutti noi a non avere paura di esprimere la nostra opinione, ma aprendoci prima all’azione di Dio Padre e dello Spirito Santo in noi. Perché ogni verità è davvero una confessione del Signore Gesù.

Tutte le opinioni nella nostra vita si riducono a questo: o siamo a favore della verità, riconoscendola e testimoniandola, o contro di essa. Qualcuno ha giustamente sottolineato che, dopo la venuta di Cristo nel mondo, nessuno può passare inosservato di fronte a lui. Questo non è altro che il cammino della verità. Eppure il Signore Gesù stesso ha detto che, oltre a essere la Via e la Vita, è la Verità. O esprimiamo chiaramente la nostra opinione su di Lui, o ci uniamo al coro di coloro che non hanno un’opinione e sono quindi suscettibili alle ondate dell’opinione pubblica che, sappiamo bene, ignora se non rifiuta Gesù Cristo.

Ecco perché è così importante sviluppare spiritualmente le opinioni giuste e parlarne – agli incerti, ai timidi, agli smarriti. Questo è molto utile per portare gli altri al Signore Gesù e salvarli dal perdersi in un labirinto di opinioni che alla fine sono solo illusioni o giochi dei nemici di Gesù.