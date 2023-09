periferia al centro: accoglienza e solidarietà per umanizzare il tessuto urbano. integrare giovani migranti. L’iniziativa del comune ligure si intitola “Nuove energie in periferia”. I destinatari del progetto sono Genova verranno 40 progetti per. L’iniziativa del comune ligure si intitola “Nuove energie in periferia”. I destinatari del progetto sono giovani cittadini stranieri con età dai 18 ai 25 anni, residenti o domiciliati nei quartieri di Sampierdarena o Cornigliano. Cultura, sociale e sviluppo territoriale. Sono questi i temi sui quali i giovani migranti potranno proporre idee nell’ambito dell’iniziativa. “Nuove energie in periferia” è finanziata dalla direzione generale dell’ immigrazione e delle politiche di integrazione del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il comune di Genova ne è capofila con il Job Centre come partner. E’ stato pubblicato l’avviso pubblico per individuare le idee. Ai vincitori saranno fornite le competenze, il supporto e le risorse per la realizzazione del piano. Verranno messi a disposizione 24mila euro. Ai giovani, inoltre, sarà corrisposta un’indennità di mille euro in fase di realizzazione. La: accoglienza e solidarietà per umanizzare il tessuto urbano.con età dai 18 ai 25 anni, residenti o domiciliati nei quartieri di Sampierdarena o Cornigliano.

La periferia al centro

“L’iniziativa ‘Nuove energie per la periferia’ costituisce un’importante opportunità – spiega l’assessore alle Politiche dei giovani, Francesca Corso -. E’ una preziosa occasione per favorire una integrazione importante di giovani migranti nel tessuto sociale, urbano e lavorativo della città. Un call for ideas che guarda ai giovani, al loro futuro. E a quelle periferie che troppo spesso vengono associate a fenomeni di degrado sociale. La rigenerazione urbana, infatti, passa anche attraverso le politiche per i giovani“. Da nord a sud sono numerosi i piani per l’accoglienza e la riqualificazione dei comuni. Per esempio è stato inaugurato a Viareggio (Lucca) nella struttura Asl di via dei Comparini il nuovo “Percorso insieme Ceser 2023-2025” sull’inclusione sociale. Il progetto nasce nel comune di Viareggio. E si pone l’obiettivo di favorire l’ integrazione sociale di persone con disturbi mentali, dipendenze, disabilità a rischio di esclusione sociale. Spostando la centralità degli interventi dalla patologia alla persona. E fornendo a ciascuno un percorso ad hoc che possa consentirgli di potenziare le proprie autonomie e sviluppare le proprie capacità. Oltre al rafforzamento delle attività già esistenti, sono stati creati ulteriori servizi. Tra le novità, l’allargamento del target di età: prima solo over 18, adesso dai 14 ai 65 anni.

Co-progettazione