La filosofia scolastica è la filosofia medievale cristiana di indirizzo tomista. Essa copre il periodo che va dall’VIII secolo al Rinascimento. In Cina la Scolastica di San Tommaso. In occasione dell’800° anniversario della nascita del Saggio, e in uno spirito di riverenza” verso l’Aquinate si terrà il V° Forum Nazionale sulla Filosofia Medievale e l’ Assemblea annuale 2024 del Comitato specializzato in Filosofia Medievale dell’Istituto Nazionale della Filosofia. L’Istituto della Filosofia (School of philosophy) dell’Università statale cinese Huazhong University of Science and Technology (HUST), nella città di Wuhan, capoluogo della provincia di Hubei, ospiterà a giugno un solenne atto accademico. Per rendere omaggio a San Tommaso d’Aquino (1225 – 1274), definito “Gigante della filosofia”, per celebrare gli 800 anni della sua nascita. Nell’invito l’agenzia missionaria vaticana Fides riferisce che Tommaso d’Aquino “occupa una posizione storica importante nella storia della filosofia occidentale. E’ il più grande maestro di tutte le filosofie“. Il padre della Scolastica.

Scolastica in Cina

Il forum si propone di fornire una panoramica approfondita dei risultati degli studi storici rivolti anche a indagare lo sviluppo contemporaneo della filosofia di san Tommaso. Nonché di aprire una discussione più ampia sul contributo della filosofia medievale nel contesto del multiculturalismo. Oltre a concentrarsi sulle origini teoriche, sui contributi degli studiosi e sul percorso della filosofia di San Tommaso, il forum approfondirà anche i contenuti della filosofia patristica, della filosofia ebraica, di quella araba e di quella bizantina. Con approfondimenti dedicati anche all’evoluzione della Scolastica e della interazione di tutte queste filosofie con la filosofia moderna, nell’ottica dell’interazione tra le diverse. Il carattere fondamentale della filosofia scolastica consisteva nell’illustrare e difendere le verità di fede con l’uso della ragione. Verso la quale si nutriva un atteggiamento positivo. A tal fine, essa privilegiò la sistematizzazione del sapere già esistente rispetto all’elaborazione di nuove conoscenze.

Cambiamenti

Nell’Europa occidentale, fino all’avvento dell’Illuminismo, la filosofia si era divisa in questi due momenti. La Patristica è la filosofia tardo-antica fino all’VIII secolo, all’epoca della caduta dell’Impero Romano. La Scolastica, invece, è la filosofia propria del Medioevo. Il tempo di San Tommaso d’Aquino, grande teologo e Dottore della Chiesa, coincideva in Cina con il periodo finale della dinastia Song (960- 1279) che è stato un’epoca della storia cinese in cui fiorirono l’economia, la cultura e mondo accademico cinese. Il periodo fu caratterizzato da un relativo illuminismo politico, dallo sviluppo agricolo, dalla prosperità commerciale e urbana e dai cambiamenti sociali. La rinascita del confucianesimo portò alla formazione di scuole di pensiero, al rapido sviluppo della scienza e della tecnologia, anche alla fioritura della poesia Song e a alti risultati nelle arti della calligrafia e della pittura. Anche diversi storici occidentali guardano all’epoca della dinastia Song come all’epoca del “Rinascimento cinese”.

Ispirazione

Tommaso D’Aquino nacque nel 1225 e fu un frate domenicano. “Fu il maggior esponente della Scolastica (filosofia cristiana del Medioevo)- rievoca l’Università del Salento- Il nome scholasticus indicò l’insegnante delle arti liberali, cioè di quelle discipline che costituivano il trivio (grammatica, logica, dialettica e retorica) e il quadrivio (geometria, aritmetica, astronomia e musica). In seguito si chiamò scholasticus anche il docente di teologia e filosofia. È importante capire il contesto storico in cui nasce Tommaso, un contesto che vedeva nella filosofia medioevale il problema del rapporto tra fede e ragione”. La filosofia scolastica vede aprirsi tante polemiche in campo filosofico e dispute sul problema degli “universali”. Nella filosofia medievale “il problema degli universali è uno dei temi più dibattuti e riguarda l’essere dei concetti generali che possono essere predicati di più individui”, sottolinea l’ateneo pugliese. Questo dibattito “pone il problema del rapporto fra pensiero, linguaggio e realtà. I concetti e i termini con cui li esprimiamo sono in grado di rispecchiare l’essere e la struttura della realtà? I problemi della Scolastica sono ancora molto attuali, poiché ancora si parla del problema tra fede e ragione nei libri di teologia e filosofia dei nostri giorni”.

Patrimonio-Scolastica

La figura di San Tommaso e il patrimonio culturale della Scolastica sono di ispirazione in Oriente e in Occidente. Per la prima volta nella storia della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, quattro donne ricopriranno ruoli di primo piano nella gerarchia accademica. Giuliana Albano e Anna Astuni sono infatti state designate dal Consiglio di Facoltà rispettivamente Segretario generale ed Economo Generale. In quanto tali, ricopriranno anche il ruolo di Officiali della PFTIM. Mons. Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli e Gran cancelliere della PFTIM, ha inoltre scelto Mariangela Affinita come nuovo Presidente del Collegio dei Revisori Legali. Infine, monsignor Antonio Foderaro, Decano della sezione San Tommaso d’Aquino della PFTIM, ha istituito un ufficio per la promozione culturale e i rapporti con le istituzioni locali e nazionali, indicandone come responsabile Maria Rosaria Casiere. “Per rendere la nostra istituzione aperta e sempre più corrispondente al nuovo percorso indicato dal nostro Papa nell’Evangelii gaudium e nella Veritatis gaudium – ha commentato il preside don Francesco Asti – anche noi riconosciamo l’indispensabile apporto della donna nella società, con una sensibilità, un’intuizione e certe capacità peculiari che sono solitamente più proprie delle donne che degli uomini”.