pace è molto più dell’Anna Prouse è stata prima una giornalista. Poi una delegata della Croce Rossa scelta per dirigere un ospedale da campo a Baghdad. E infine un membro del Cpa (Coalition Provisional Authority). Ossia il governo provvisorio legittimato dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu per rovesciare il regime dittatoriale di Saddam Hussein. Una donna sempre in prima linea per la pace. Esperta di terrorismo e antiterrorismo. Di ricostruzione e sviluppo delle identità nazionali. Anna Prouse è sopravvissuta a tre attentati in Iraq, due a Baghdad, nel 2003. Nel primo sono morti tutti i membri della sua squadra a bordo della macchina. Nel secondo non si trovava in albergo poiché partita poche ore prima in missione nel Kurdistan iracheno. Il terzo attentato è avvenuto a Nassiriya, nel 2006. Tra le sue mille avventure, è quasi annegata nell’Eufrate. Per evitare di percorrere una strada pericolosa è salita col giubbotto antiproiettile su un motoscafo pilotato da iracheni. L’imbarcazione si è poi capovolta e lei si è salvata per miracolo. Laè molto più dell’ assenza di guerra. E’ una scelta di vita, un modo (individuale e collettivo) di impostare l’ esistenza è stata prima una giornalista. Poi una delegata dellascelta per dirigere un ospedale da campo a Baghdad. E infine un membro del(Coalition Provisional Authority). Ossia il governo provvisorio legittimato dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu per rovesciare il. Una donna sempre in prima linea per la pace. Esperta di terrorismo e antiterrorismo. Di ricostruzione enazionali. Anna Prouse è sopravvissuta a tre attentati in Iraq, due a Baghdad, nel 2003.a bordo della macchina. Nel secondo non si trovava in albergo poiché partita poche ore prima in missione nel. Il terzo attentato è avvenuto a Nassiriya, nel 2006. Tra le sue mille avventure, è. Per evitare di percorrere una strada pericolosa è salita col giubbotto antiproiettile su un motoscafo pilotato da iracheni.

Per la pace

Peggio ancora, Anna Prouse ha scampato una fatwa, una condanna a morte lanciata dal famigerato Muqtada al Sadr. Il leader di una delle più sanguinose milizie che dall’Iran aveva deciso di scagliare Allah contro di lei. Dando l’ordine di ucciderla in quanto nemica dell’Islam. “Me la sono vista brutta. Ma ho deciso di non coinvolgere né l’Italia né gli Stati Uniti, che avrebbero solo aggravato la situazione. Facendo il gioco di Muqtada. Ma piuttosto di chiedere aiuto agli iracheni. Ed in particolare al capo della polizia di Nassiriya. Lui era comunque un acerrimo nemico dei sadristi che commettevano attentati nel Sud del paese. E dovette quindi appellarsi a Qassem Soleimani. Il più potente generale iraniano, capo delle forze Quds. L’unico in grado di ordinare a Muqtada al Sadr a non lanciare la fatwa contro di me. Sono stati gli iracheni a salvarmi la vita“, spiega Anna Prouse. Guardando indietro, quella che considera la sua più grande battuta d’arresto è stata quel ginocchio spezzato sul campo da tennis. Ultima palla di una partita quasi vinta. Un incidente che stroncò definitivamente il suo pronosticato futuro da campionessa. E, a soli 16 anni, quello che era allora il suo sogno più grande.

Vuoto emotivo

tragedia con la T maiuscola. Perché ero sola, ancora adolescente. E senza gli strumenti per affrontare la fine di un sogno. Da fuori poteva sembrare una banalità. E nessuno capiva che andava ben oltre il semplice fatto di non poter più giocare a tennis– racconta Anna Prouse-. Per me il tennis era la fuga da casa, da Milano. Mi permetteva di non rimanere bloccata tra quattro mura”. Un vuoto emotivo e fisico che ha condizionato per molti anni la sua vita e il rapporto con gli altri. “Ricordo ancora di aver tirato indietro la mano la prima volta che il mio ragazzo la prese nella sua. Provavo come un fastidio, come se avesse invaso la mia sfera personale. Ho dovuto imparare a toccare, abbracciare, accarezzare le altre persone. Motivo per cui non faccio questi gesti facilmente. Per me hanno un significato, un valore davvero importante”, prosegue. Ecco perché è stata la prova più dura per me“, aggiunge Anna. Che dopo quell’incidente ha subito otto interventi che l’hanno costretta in casa per tanti anni. A Milano ha frequentato la Scuola tedesca. E si è poi laureata in Scienze politiche alla Statale. “Quell’incidente è stata lacon la T maiuscola. Perché ero sola, ancora adolescente. E senza gli strumenti per affrontare la fine di un sogno.. E nessuno capiva che andava ben oltre il semplice fatto di non poter più– racconta Anna Prouse-. Per me il tennis era la fuga da casa, da Milano. Mi permetteva di non rimanere bloccata tra quattro mura”.che ha condizionato per molti anni la sua vita e il rapporto con gli altri. “Ricordo ancora dila prima volta che il mio ragazzo la prese nella sua. Provavo come un fastidio,. Ho dovuto imparare a toccare, abbracciare, accarezzare le altre persone.. Per me hanno un significato, un valore davvero importante”, prosegue. Ecco perché è stata“, aggiunge Anna. Che dopo quell’incidente ha subito otto interventi che. A Milano ha frequentato la Scuola tedesca. E si è poi laureata in Scienze politiche alla Statale.

In fuga dal dolore

In fuga dal dolore, fisico e dell’anima, decise di partire verso Est. E in quel viaggio trovò la sua vocazione. E cioè conoscere luoghi lontani. Le persone che li abitano. Per comprenderle, raccontarle ed aiutarle. E’ accaduto prima in Iran, una terra che Anna conosceva già. E sulla quale aveva scritto una guida culturale. Per le autorità non era un’estranea e non aveva problemi di visto. Da giornalista, il 12 settembre 2001, poche ore dopo l’attacco alle Twin Towers, atterrò a Teheran per un servizio fissato da tempo. Un reportage dedicato a tutt’altra tematica. “Una pura coincidenza. Dalla redazione mi chiesero di allargare la mia inchiesta alle reazioni in loco all’attentato. Mi ricordo ancora la mia agitazione. E quando arrivai a Teheran trovai gli iraniani inorriditi. Altro che bandiere Usa bruciate e gente che inneggiava all’odio”, riferisce. “Mi consideravo un tramite. Gli occhi di chi in Occidente non poteva vedere le reazioni pacate e rispettose degli iraniani. Questa mia narrazione voleva dare un senso diverso ai fatti di cui ero testimone. Ma non interessava poiché i media volevano altro. Così i miei articoli che dipingevano un Paese troppo blando venivano messi da parte. Pubblicati da pochi”, rievoca Anna.

Al servizio della pace