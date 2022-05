Nelle Rsa una piattaforma di live streaming che permette di scoprire il mondo senza filtri, attraverso viaggi digitali in collegamento diretto con guide turistiche sul posto

Visitare il mondo senza muoversi dalla Rsa. L’acronimo Rsa significa Residenze sanitarie assistenziali. Sono state introdotte in Italia a metà degli anni novanta. Si tratta di strutture non ospedaliere. A carattere sanitario. Ospitano per un periodo o a tempo indeterminato persone non autosufficienti. Che possono essere assistite in casa. E che hanno bisogno di specifiche cure da parte di più medici specialisti. E di una articolata assistenza sanitaria. Si distinguono dagli ospedali e dalle case di cura. Cioè dalle strutture rivolte ai pazienti sofferenti di una patologia acuta. E dalle case di riposo, che sono destinate agli anziani almeno parzialmente autosufficienti. Fondazione Amplifon ha scelto la startup Miravilius per far rivivere l’emozione del viaggio agli ospiti delle Rsa italiane.

100 Rsa coinvolte

Miravilius è il nuovo partner del progetto “Ciao!”. L’iniziativa di digitalizzazione delle Rsa e delle case di cura italiane promossa da Fondazione Amplifon. Tramite Live Tour personalizzati, la startup fa viaggiare virtualmente gli ospiti delle 100 strutture coinvolte. Nonostante la fine dello stato di emergenza, non è ancora possibile visitare in tutta tranquillità le persone ospiti di case di cura o RSA. Ecco, quindi, che il personale medico e sanitario diventa per molti quasi una seconda famiglia. E, come una famiglia, lavora per preservare la salute fisica e spirituale di ciascuno. Ogni attività ludico-ricreativa proposta deve saper stimolare le capacità fisiche e mentali degli anziani ospiti. Ma allo stesso tempo deve permettere loro di mantenere i contatti con la realtà esterna.

Nuova partnership

È proprio a questo che mira la nuova partnership tra Fondazione Amplifon Onlus, la Fondazione del Gruppo Amplifon. Nata per favorire l’inclusione sociale delle persone più fragili. E Miravilius. Startup italiana attiva nel settore dei Live Tour turistici. Per far rivivere l’emozione del viaggio agli ospiti delle Rsa. “Siamo entusiasti della partnership con Miravilius. Ci riempie di gioia e orgoglio vedere gli anziani attenti ed emozionati. Nel riscoprire i luoghi della loro gioventù. O nell’esplorare città lontane. I viaggi digitali riattivano la curiosità degli ospiti. E ci ricordano che è sempre ora di imparare cose nuove”, spiega Maria Cristina Ferradini. Consigliere Delegato di Fondazione Amplifon. I primi viaggi digitali realizzati hanno portato gli ospiti a percorrere le strade di quattro città-tesoro. E cioè Praga, Gerusalemme, Assisi e Venezia. In compagnia di una guida turistica tutta per loro. E adesso il team Miravilius è di nuovo all’opera. Per organizzare i prossimi tour. Con la solita attenzione a fornire un format che sia il più possibile adatto agli anziani. Sei le mete in programma nelle prossime settimane. Barcellona. Berlino. Londra. Madrid. Roma. Malaga.

Collaborazione

Afferma Massimiliano La Rocca, fondatore di Miravilius: “Avevamo già cominciato a collaborare con case di cura e Rsa alla fine dell’anno scorso. I nostri viaggi digitali hanno riscosso un bel successo. Grazie alla collaborazione con Fondazione Amplifon abbiamo potuto ampliare il programma. E organizzare i viaggi digitali ogni settimana al mattino e al pomeriggio. Per permettere di partecipare ai numerosi ospiti di tutte le 100 Rsa coinvolte nel progetto”. I benefici della “terapia del viaggio” vengono raccontati dagli operatori sociali del progetto. Ogni viaggio digitale organizzato da Miravilius è pensato per permettere all’utente di sentirsi coinvolto. Come se si trovasse sul posto. Durante i Live Tour nelle Rsa, le città vengono raccontate e spiegate. Con un linguaggio semplice e un ritmo adeguato. Da una guida turistica in video-connessione in diretta. Grazie alle tecnologie già fornite alle strutture nell’ambito del progetto “Ciao!”. Camminando per le diverse città, la guida ne illustra le bellezze e le principali attrattive. Coinvolgendo gli ospiti delle Rsa come se stessero vivendo un tour reale.

Per sentirsi meno soli

La distanza da casa e dalla propria famiglia per gli ospiti delle Rsa a volte è difficile da gestire. Ma attività come i viaggi digitali organizzati da Miravilius permettono di vivere un’emozione unica. E di sentirsi meno soli. Nella Rsa Domus Pasotelli Romani di Bozzolo, in provincia di Mantova, i viaggi digitali sono stati preparati. Come se fossero veri e propri viaggi. Ogni ospite vive la simulazione della partenza di un volo aereo. E finge di allacciarsi la cintura. Mentre una “hostess” fornisce indicazioni sul volo. Durante i Live Tour gli ospiti fanno considerazioni su ciò che vedono. E successivamente raccontano entusiasti l’esperienza. Ai familiari. E al direttore. Descrivendo le loro sensazioni. Come se si fossero sentiti davvero in viaggio. Nella Rsa Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno, in provincia di Lodi, invece gli ospiti si preparano ai viaggi digitali. Studiando prima sui libri quello che vedranno allo schermo. E arrivando, quindi, preparatissimi all’incontro con la guida turistica.

La terapia del viaggio

In fondo, come è noto, esiste addirittura una terapia del viaggio. Ossia un intervento non farmacologico. Attraverso il quale si riproduce una sorta di vagone del treno. Facendo salire l’ospite. Dopo aver finto di acquistare un biglietto. E facendolo poi arrivare a destinazione. Tenendo in questo modo vivi abilità, ricordi ed emozioni. Nella Rsa Fondazione Luigi Boni Onlus di Suzzara, in provincia di Mantova, ciò che più colpisce gli operatori è il “silenzio contemplativo”. Con cui gli ospiti partecipano ai viaggi digitali. Difficilmente regnano questo silenzio e questa concentrazione nelle altre attività. Mentre qui sembra di essere al cinema. Gli ospiti commentano sotto voce per non disturbare gli altri. E sono pienamente assorti nel viaggio. Che molto spesso li porta a rivivere ricordi di gioventù.

Lo scopo dell’iniziativa

Effettivamente lo scopo della terapia del viaggio è proprio quello di far rivivere all’ospite momenti di quotidianità. E rivedere le città dove in passato ha lasciato il cuore. Riportando alla memoria i momenti più felici. Nei viaggi digitali organizzati da Miravilius è davvero possibile per chiunque vivere l’emozione della scoperta del mondo. Senza limiti e barriere. La collaborazione con Fondazione Amplifon permette ad un pubblico sempre più ampio di godere di questa possibilità. Miravilius è una piattaforma di live streaming. E permette di scoprire il mondo senza filtri. Attraverso viaggi digitali. In collegamento in diretta con guide turistiche sul posto. A cui fare domande e chiedere curiosità e approfondimenti. Con la sensazione di essere lì per davvero. I Live Tour in italiano, spagnolo e inglese portano i viaggiatori per le strade del mondo. Comodamente da casa loro. Viaggiare prima di partire è la magia resa possibile in questo modo.

