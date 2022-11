Riduzione della spesa

Il 57,2% degli intervistati ha dichiarato di prevedere una spesa minore rispetto agli anni passati. E solo il 9,2% stima di spendere di più. In questo contesto, il Black Friday si sta affermando sempre più anche nel nostro Paese come periodo per giocare d’anticipo con gli acquisti dei regali. Sperando in qualche occasione conveniente. Il 25,3% del campione ha affermato di approfittare di questa occasione per acquistare i regali. Mentre più della metà ha dichiarato di valutare questa possibilità a seconda delle offerte vantaggiose o meno (48,6%). Le due settimane che precedono il Natale rimangono tuttavia un periodo caldo per gli acquisti. Quasi i due terzi degli intervistati acquista regali nelle due settimane che precedono il Natale (72%). Con il 20,1% che dichiara di acquistarli la settimana stessa. Vestiti, cosmetici e l’immancabile cibo: la top 3 dei regali. Quasi la metà degli intervistati (49,7%) acquisterà capi di abbigliamento per le feste. Mentre cosmetici e profumi (28,7%) e cibo (27,8%) si contendono per poco secondo e terzo posto del podio. I libri continuano a essere un regalo molto apprezzato. Sia per chi lo riceve sia per chi lo acquista (24,3%). Invece chi preferisce non rischiare un dono non gradito opta per i buoni regalo (17%). Completano la classifica gioielli e accessori (14,6%), elettrodomestici e televisori (14,2%). Smartphone e pc (13,6%), videogiochi e console (9%) e viaggi, abbonamenti, esperienze (8%).

In famiglia

Il Natale è la festa da passare in famiglia per eccellenza e i familiari sono infatti al primo posto fra i destinatari dei regali degli intervistati (il 93,3% acquisterà doni per loro). Seguono amici (25,5%), partner (23,2%) e, in misura minore, i colleghi (5,9%). Ma c’è anche chi teme di essere deluso dai regali altrui o sceglie il Natale per concedersi un regalo desiderato da tempo. Quasi il 10% degli intervistati ha dichiarato di acquistare dei regali per sé stesso. Una spesa consistente per i consumatori. Sempre più persone valutano i prestiti. Pranzi, cene, regali, viaggi e le altre spese tipiche del periodo natalizio hanno un peso non indifferente sul budget degli italiani. Quasi due terzi (73,2%) degli intervistati ha infatti dichiarato di prevedere una spesa tra 100 e 500 euro per queste attività. E il 18, 9% prevede un esborso tra 500 e mille euro.