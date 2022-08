simbolo di libertà e di affrancamento dalle limitazioni e dagli uscire dalla routine e dalle preoccupazioni di ogni giorno. E’ così soprattutto nelle ferie come occasione di integrazione. Da Patascoss al lago di Nambino, a 1.718 metri d’altezza. Senza barriere. Madonna di Campiglio apre uno degli angoli più suggestivi del Trentino al turismo inclusivo. L’accesso, senza automobili, è possibile in tre modi. Con la telecabina Pinzolo-Campiglio express fino al 4 settembre. Da malga Patascoss in 45 minuti di passeggiata lungo un sentiero pianeggiante. Oppure salendo dalla sottostante piana di Nambino. In circa un’ora. E in leggera salita. La montagna comee di affrancamento dallee dagli ostacoli . In montagna si sale anche per innalzarsi dagli affanni quotidiani. Pere dalle preoccupazioni di ogni giorno. E’ così soprattutto nelle ferie come occasione di integrazione., a 1.718 metri d’altezza.. Madonna di Campiglio apre uno degli angoli più suggestivi delal turismo inclusivo. L’accesso, senza automobili, è possibile in tre modi. Con lafino al 4 settembre. Da malga Patascoss in 45 minuti di passeggiata lungo un sentiero pianeggiante. Oppure salendo dalla. In circa un’ora. E in leggera salita.

Montagna per la libertà

“È facile comprendere come fosse una sfida importante rendere accessibile un luogo con queste caratteristiche. Alla portata anche delle persone con disabilità. Soprattutto quella motoria – spiega il presidente del Parco naturale Adamello Brenta, Walter Ferrazza-. Si tratta di una sfida peraltro non isolata. Un’opportunità che si inquadra negli sforzi sostenuti da tempo. L’obiettivo è, infatti, rendere inclusive alcune delle zone più significative dell’area protetta. Oasi di pace e bellezza meritevoli di tutela dal punto di vista naturalistico“. Quindi, prosegue Ferrazza, il “Parco per tutti” non è solo un claim. Ma “un vero e proprio progetto”.