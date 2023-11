Ricerca made in Italy

Il progetto Art&Science Across Italy ha una durata biennale. E coinvolge studenti e studentesse delle classi terza, quarta e quinta delle scuole superiori. Con l’obiettivo di avvicinarli al mondo della ricerca scientifica andando incontro a diverse attitudini e interessi individuali. Durante il primo anno sono organizzati seminari, workshop e visite a musei e laboratori. Gli studenti e le studentesse li colgono come spunto per creare opere artistiche su argomenti scientifici. Le opere realizzate vengono esposte e premiate in mostre regionali. E le più significative sono raccolte nella mostra nazionale che conclude la kermesse. Dalla prima edizione a oggi, Art&Science Across Italy ha coinvolto oltre 16.000 studenti provenienti da 15 regioni italiane. Dal 2022 inoltre, Radio Kiss Kiss è la radio ufficiale della rassegna Art&Science Across Italy. Da sempre attenta al mondo dei giovani, la radio ha contribuito all’istituzione delle 48 borse di studio. E sosterrà l’intero percorso degli studenti in tutte le fasi di selezione.

In ogni tappa il progetto è coordinato da ricercatori e ricercatrici delle sezioni Infn e delle università locali. L’Infn è un ente pubblico nazionale di ricerca, vigilato dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca (Miur). E’ dedicato allo studio dei costituenti fondamentali della materia e delle leggi che li governano. Svolge attività di ricerca, teorica e sperimentale. Nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare. Le attività di ricerca dell’Infn si svolgono tutte in un ambito di competizione internazionale. E in stretta collaborazione con il mondo universitario italiano. Sulla base di consolidati e pluridecennali rapporti. La ricerca fondamentale in questi settori richiede l’uso di tecnologie e strumenti di ricerca d’avanguardia. L’Infn li sviluppa sia nei propri laboratori sia in collaborazione con il mondo dell’industria. L’istituto è stato creato nel 1951 da gruppi delle università di Roma, Padova, Torino e Milano. Fin dalla fondazione lo scopo dell’istituto è proseguire e sviluppare la tradizione scientifica. Quella iniziata negli anni ‘30 con le ricerche teoriche e sperimentali di fisica nucleare di Enrico Fermi e della sua scuola.

Nella seconda metà degli anni ‘50 l’INFN ha progettato e costruito il primo acceleratore italiano. Ossia l’elettrosincrotrone realizzato a Frascati dove è nato anche il primo Laboratorio Nazionale dell’Istituto. Nello stesso periodo è iniziata la partecipazione dell’Infn alle attività di ricerca del Cern (Centro europeo di ricerche nucleari di Ginevra, per la costruzione e l’utilizzo di macchine acceleratrici sempre più potenti. Oggi l’ente conta circa 5000 scienziati il cui contributo è riconosciuto internazionalmente non solo nei vari laboratori europei. Ma in numerosi centri di ricerca mondiali. All’edizione 2022-2024 di Art&Science Across Italy partecipano più di 6500 studenti, da 184 scuole. Le studentesse e gli studenti hanno realizzato un totale di oltre 1000 opere. Che saranno esposte in 19 mostre locali tra novembre 2023 e maggio 2024. In ogni tappa saranno premiate e selezionate le opere più significative che comporranno la mostra nazionale. L’esposizione si terrà al Mann (Museo archeologico nazionale) di Napoli dal 2 al 15 maggio. I 48 vincitori e vincitrici della competizione nazionale riceveranno una borsa di studio. Per partecipare a un master di una settimana sul rapporto tra arte e scienza presso i laboratori dell’Infn o al Cern.

