Cento borse di studio, da mille euro ciascuna, per incentivare l’iscrizione di studenti ai percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (ITS) attivati a Roma e provincia. Gli ITS sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica post diploma che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore. Sono espressione di una strategia fondata sulla connessione delle politiche d’istruzione, formazione e lavoro con le politiche industriali. Questo l’obiettivo del Bando “ITS Academy 2024” promosso dalla Camera di Commercio di Roma. Possono presentare domanda gli studenti che intendono iscriversi, nel 2024, al primo anno di un corso di Istruzione Tecnica Superiore organizzato da un ITS del territorio. Il punto di forza degli ITS Academy è rappresentato dalla forte spinta “pratica” dei percorsi co-progettati con le aziende, con un elevato numero di ore “on the job” e di docenti provenienti dal tessuto produttivo. “Questa iniziativa – spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma (Cciaa) – punta a far fronte alla strutturale carenza di tecnici specializzati, come evidenzia in modo sistematico il Sistema Informativo Excelsior, e di favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro grazie a percorsi formativi basati sull’interazione con le imprese del territorio”.

ITS-Cciaa

“Ridurre il divario tra domanda e offerta, ovvero il mismatching tra richieste di personale qualificato da parte delle aziende e scarsa disponibilità di queste figure sul mercato, è una nostra priorità – aggiunge Tagliavanti-. Una criticità, non solo romana, che frena il nostro potenziale di crescita e che, se superata, porterebbe a un auspicabile miglioramento della qualità del lavoro. Basti pensare che nel primo semestre 2024, le imprese romane – aggiunge Tagliavanti – hanno avuto notevoli difficoltà a trovare personale con le qualifiche richieste in 4 casi su dieci (40%). Un dato troppo alto che va ridotto con l’impegno di tutti, investendo ancora di più nella formazione professionale e nelle politiche di orientamento al lavoro”. Le domande vanno inviate, via PEC e secondo un modello appositamente predisposto, a partire dal 2 settembre e fino al 29 novembre 2024. L’assegnazione della borsa di studio avviene sulla base dell’ordine cronologico di arrivo delle domande e fino a esaurimento delle risorse disponibili. Prima della chiusura dell’anno scolastico il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha incontrato le Fondazioni ITS Academy per discutere insieme di ciò che è stato fatto e di ciò che si potrà realizzare con i Fondi del Pnrr. Il confronto si è svolto a Roma presso il ministero dell’Istruzione e del Merito e ha confermato la necessità di investire sui percorsi formativi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS). Fonte: Cciaa Roma

Orientamento Intensificare gli sforzi per la massima qualità ed efficacia della formazione tecnico-professionale, per favorire lo sviluppo di professionalità con competenze rispondenti ai fabbisogni formativi delle imprese e contribuire ad innalzare la qualità dell’istruzione tecnica e professionale, supportando scuola e aziende nella realizzazione di percorsi di alternanza formativa. E’ l’obiettivo dell’accordo quadro tra Unioncamere e Casartigiani, siglato dai presidenti Andrea Prete e Giacomo Basso. Partendo dalla condivisione dei risultati del Sistema informativo Excelsior sui fabbisogni professionali e formativi di Unioncamere e ministero del Lavoro, l’intesa intende favorire il coinvolgimento delle imprese associate nelle attività di ricerca e nei progetti di alternanza scuola-lavoro promossi da Unioncamere e dalle Camere di commercio. Unioncamere e Casartigiani, inoltre, lavoreranno alla programmazione e progettazione di iniziative per l’orientamento formativo e professionale dei giovani, con particolare attenzione alle esigenze del sistema produttivo legate alla filiera formativa tecnico-professionale e al settore artistico e artigianale, ai percorsi Its Academy e alle discipline Stem e all’elaborazione di strumenti utili per la certificazione delle competenze. “Favorire una formazione di qualità è il primo passo, fondamentale, per ridurre il mismatch di competenze che sempre più rappresenta un problema per le imprese e per i giovani in cerca di lavoro”, ha sottolineato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. “L’accordo con Unioncamere – sottolinea il presidente di Casartigiani Giacomo Basso – va esattamente in questa direzione con potenziali vantaggi anche in un’ottica di crescita dell’occupabilità dei giovani e della creazione di nuove imprese”. Maker Faire 2024

Formazione e innovazione sono strettamente intrecciate. Roberta Angelilli è assessore allo Sviluppo economico e vicepresidente della Regione Lazio: “La rivoluzione digitale e transizione green hanno prodotto una formidabile accelerazione al processo di innovazione tecnologica: la partita competitiva di ogni singola economia si gioca sulla capacità di inserirsi in questo processo. Le nostre imprese devono, dunque, essere messe nella condizione di partecipare a questa sfida per essere più competitive”. Afferma Lorenzo Tagliavanti: “Bisogna favorire l’incontro tra l’enorme patrimonio di competenze che abbiamo a Roma e il tessuto produttivo. Una sfida che noi abbiamo ben presente e affrontiamo, ogni anno, anche con l’organizzazione di Maker Faire Rome dove mondo delle scuole, università e centri di ricerca e imprese si incontrano e si confrontano sul tema cruciale dell’innovazione tecnologica. L’appuntamento, quest’anno, è dal 25 al 27 ottobre al Gazometro Ostiense“. L’innovation day offre l’opportunità alle medie e grandi imprese, alle startup e agli spin-off che operano nel settore Green, di entrare a far parte di una Community a loro dedicata sul sito lazioinnova.it, con l’obiettivo di creare un ulteriore spazio di confronto e avviare forme di collaborazione e creare processi di innovazione e di trasferimento tecnologico. Un luogo di incontro digitale che consentirà alle imprese di interagire con player di mercato e investitori presentando proposte e soluzioni innovative.