Oggi l’Università Popolare degli Studi di Milano mantiene il suo impegno storico per l’educazione accessibile. E guarda al futuro con ambizioni internazionali attraverso l’uso della tecnologia. Grazie al suo riconoscimento come “Università Internazionale” e alle collaborazioni con istituzioni in tutto il mondo, l’università offre una formazione di qualità senza confini geografici. La metodologia di apprendimento telematica L’Università Popolare degli Studi di Milano offre anche una piattaforma telematica per la formazione online, denominata Ettore Ferrari. Fornisce accesso a contenuti di studio e risorse didattiche. Contribuendo alla formazione online. Gli studenti possono accedere ai corsi da seguire. Interagendo con i docenti e partecipare a esami e verifiche online. Questa metodologia offre flessibilità e accessibilità. Consente agli studenti di gestire il loro tempo in modo efficace. “Leggendo recensioni e opinioni pubblicate in rete dagli stessi studenti. riscontriamo un’altissima gradibilità della piattaforma“, spiegano all’ateneo milanese.

Studio “smart”

Le università telematiche attraggono studenti di diverse età e background. In particolare coloro che desiderano perseguire un’educazione superiore mentre continuano a lavorare o ad adempiere ad altri impegni. Quindi questi studenti spesso dimostrano una maggiore motivazione e determinazione nel raggiungere i loro obiettivi accademici. Preferendo un ambiente di studio ”smart” e flessibile, come quello offerto dall’Università Popolare degli Studi di Milano. Approfondimento sul riconoscimento delle esperienze formative in crediti universitari Con la recente riforma introdotta dal decreto legge numero 36 del 30 aprile 2022, il panorama dell’istruzione universitaria in Italia ha subito significative trasformazioni. Aprendo nuove opportunità per gli studenti universitari. Questa riforma ha consentito agli studenti di acquisire 60 CFU (crediti formativi) in parallelo al loro corso di laurea. Rappresentando così un importante cambiamento rispetto alle regole precedenti.

Riforma

Prima di questa riforma, il riconoscimento dei crediti formativi accademici in Italia era vincolato a criteri di flessibilità e conformità al percorso accademico scelto. Ciò limitava le possibilità di riconoscimento dei crediti per esperienze formative al di fuori dell’ambito universitario. In linea con altri approfondimenti di carattere tecnico e giuridico, l’Università Popolare degli Studi di Milano, per tramite del rettore Giovanni Neri, aveva commentato le novità introdotte. Ricordando che “a seguito della riforma del 2022, la nostra università si è allineata, in linea di massima, ai criteri del Miur (ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) per quanto riguarda il riconoscimento dell’esperienza professionale maturata. A condizione che sia in armonia con il ciclo di studi scelto“. L’atto autorizzatorio del MIUR del 313/11 conferisce all’Università Popolare degli Studi di Milano la “facoltà di agire a propria discrezione nell’attribuzione di CFU secondo propri criteri e volontà“. Dunque l’ateneo continua a riconoscere un massimo di 12 crediti formativi universitari su 60 maturati per anno accademico. Il riconoscimento dei crediti acquisiti nel corso di un ciclo di studi universitario può concretizzarsi in tempi contenuti. Purché lo studente soddisfi i requisiti necessari e sia in armonia con le università partner.

Percorsi accademici