Il cammino della Gmg è il sentiero percorso dagli ultimi, dagli scartati, dalle vittime di quelle che Papa Francesco chiama “globalizzazione dell’indifferenza”, richiama perciò alla necessità di un diverso saper percorrere insieme “la strada“. E ai giovani che si recano alla Giornata mondiale della Gioventù suggerisce di mettersi in viaggio, verso Lisbona come verso la vita di ogni giorno. Con quella “mistica del cammino che è sempre vicino agli altri e non da soli”. Aggiunge il Pontefice: “A voi giovani che siete in partenza per Lisbona per la Giornata della Gioventù auguro una buona strada. E vi auguro di arrivare con gioia a quell’incontro“. La strada per Francesco è una metafora e un orizzonte. “Fare questa strada è mettersi in cammino. La vita è così: mettersi in cammino. E i giovani hanno la vocazione a mettersi in cammino”, precisa papa Francesco. Non è facile e neanche scontato. E servono alcune qualità per saper stare “sulla strada” per come la intende il Pontefice. “Andate avanti, coraggiosamente, guardando sempre dove voi volete arrivare”. Senza paura, dunque, ma con la determinazione di chi vuole e deve proseguire. Difficile non vedere in queste parole il riferimento a quanti, per desiderio o per necessità, intraprendono percorsi tra pericoli e speranze. Incontro internazionale

Le nuove generazioni alla Gmg portoghese. Giovani appartenenti alla Famiglia Vincenziana e provenienti da tutto il mondo si incontreranno in Portogallo dal 29 luglio al 1° agosto. Nella città di Felgueiras, nella diocesi di Porto. In un grande incontro internazionale in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù 2023 che si celebrerà a Lisbona dal 1 al 6 agosto. “Siamo quasi un centinaio di giovani della VMY Slovacchia. E siamo in cammino come pellegrini non solo per la Gmg 2023 di Lisbona ma anche per l’Incontro Internazionale dei Giovani Vincenziani”, afferma Milan Kovac, presidente della Gioventù Mariana Vincenziana della Slovacchia. “Non vediamo l’ora di essere lì. E vivere il nostro carisma vincenziano. E’ un grande momento, con Dio e la Chiesa“. Il comitato organizzatore, composto da membri di Gioventù Mariana Vincenziana, Società San Vincenzo de’ Paoli, Figlie della Carità, Congregazione della Missione, prevede un afflusso di circa un migliaio di giovani Vincenziani.