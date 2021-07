Nel corso del primo Consiglio Nazionale della nuova legislatura della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia svoltosi il 17 luglio presso il Seminario Arcivescovile di Firenze si è insediato ufficialmente il nuovo Presidente Dottor Domenico Giani il quale, ha proposto in seguito, i membri del Consiglio di Presidenza che lo affiancheranno durante questo importante percorso in cui sarà presente anche Monsignor Franco Agostinelli, Vescovo emerito di Grosseto, in qualità di Correttore Nazionale. All’apertura dei lavori è stato letto un messaggio del Santo Padre il quale ha espresso un sentito apprezzamento per la generosa e preziosa opera portata avanti dal movimento delle Misericordie a favore di quanti vivono in situazione di particolare difficoltà.

La storia delle Misericordie e la loro azione per i bisognosi

Le Misericordie svolgono una encomiabile attività di assistenza a partire dalla fondazione avvenuta nel 1244 presso Firenze con l’obiettivo di soccorrere chi si trova nella sofferenza e nel bisogno, mediante ogni aiuto possibile, siamo orale che materiale. In particolare, le Misericordie, esplicano la loro luminosa e volontaria opera in numerose occasioni, quali ad esempio: le attività di protezione civile durante numerose emergenze, il trasporto sanitario, l’assistenza sociale e le onoranze funebri. Allo stato attuale, la Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, riunisce circa 670.000 iscritti, dei quali 100 mila sono impegnati in misura permanente in svariate opere di carità, in oltre 700 confraternite e 800 sedi operative in tutta la penisola italiana. L’ attività delle Misericordie è ispirata alle Opere di Misericordia e dal Vangelo ed è aperta a ogni persona tra i 16 e gli 80 anni che voglia dare il proprio contributo nell’ambito del volontariato.

La biografia di Domenico Giani

Domenico Giani entrato nella Misericordia di Arezzo, sua città natale, nel 1976, è laureato in Pedagogia all’Università degli Studi di Siena ed in Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria all’Università di Roma Tor Vergata. Dal 1981 ha prestato servizio nella Guardia di Finanza e presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nei settori afferenti l’informazione e la sicurezza. Nel 1999 è stato arruolato nel Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano giungendo al grado di Ispettore Generale e divenendo Comandante della stessa dal 3 giugno 2006 fino al 14 ottobre 2019. Dal 1° ottobre 2020 è divenuto presidente di Eni Foundation, ente che ha come missione le attività umanitarie. Nel corso della sua luminosa carriera, in considerazione delle numerose azioni meritorie compiute, è stato insignito di svariate onorificenze, quali ad esempio quella di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine al Piano conferita dal Santo Padre Il 30 ottobre 2019 e quella di Cavaliere di Gran Croce all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana conferita dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il 13 gennaio 2017.

Il discorso integrale del Presidente Giani

