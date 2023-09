Nel segno del Poverello di Assisi: a Bologna si celebrano gli 800 anni della Regola Francescana 

Oltre cento voci del nostro tempo si avvicenderanno al Festival Francescano 2023 in Piazza Maggiore . Del sogno di pace europeo travagliato da una guerra vicina parlerà l’ex presidente della Commissione Europea Romano Prodi con la giornalista Agnese Pini. Alcune lezioni scandiranno il festival . Quella di Gherardo Colombo, giurista ed ex magistrato, che onorerà con una lectio magistralis il 75esimo anniversario dell’ entrata in vigore della Costituzione Italiana . Mentre delle donne che fecero la Costituzione converseranno gli autori di un libro a loro dedicato, Romano Cappelletto e Angela Iatosca, con Livia Turco. Imperdibile si preannuncia la lezione del filosofo francese Frédéric Gros dedicata alla disobbedienza . Tema di indagine di uno dei suoi più celebrati saggi. Si andrà idealmente a lezione di sogni con lo psichiatra Paolo Crepet, e dei sogni dei giovani e dell’età dell’adolescenza , sempre più spesso infranti, ci parlerà la scrittrice e filosofa Michela Marzano. Diversi gli incontri legati al tema della sostenibilità . Del sogno di città vivibili converseranno l’architetto Elena Granata, professoressa di Urbanistica al Politecnico di Milano e vicepresidente della Scuola di Economia Civile, e l’attivista di Friday for Future Giovanni Mori .

Alla Regola di San Francesco è dedicato il convegno introduttivo su "La Regola francescana nella storia", giovedì 21 settembre, massimo conoscitore e divulgatore dell'opera di San Francesco, e con Stefano Di Bella, fr. Marco Grosoli, fr. Marco Guida, fr. Juri Leoni, fr. William Short, le Suore clarisse di Porto Viro. Un focus sul sogno di una regola, quella. E un'ulteriore riflessione "Dal sogno alla regola", quindi a partire dalla Regola di san Francesco, sarà portata nel corso del festival dal

Da oggi a domenica nel segno di Francesco. Festeggia la sua, nel cuore di Bologna in Piazza Maggiore, il Festival Francescano, quest’anno sul filo rosso degli 800 anni dall’approvazione della. Il sogno di fraternità, nato in Terra Santa con Cristo e ripreso poi da San Francesco come punto centrale della sua predicazione, sarà al centro –– della conversazione fra il cardinale Matteo Zuppi e il romanziere e drammaturgo Éric-Emmanuel Schmitt, di cui(Libreria Editrice Vaticana), diario di viaggio fra Betlemme, Nazareth, la Galilea, Gerusalemme,di Papa Francesco all’autore. Il libro racconta quei luoghi intensi e cosmopoliti, ritratti in presa diretta mentre l’autore approfondisce il suo. Condurrà il dialogo la giornalista Annachiara Sacchi. “Sogno, regole, vita” è il tema della XV edizione del Festival Francescano: e un dialogo ulteriore sui “” del nostro tempo sarà quello fra il cardinale Matteo Zuppi e laCecilia Sala, di cui Mondadori pubblica in questi giorni “L’incendio. Reportage su una generazione tra Iran, Ucraina e Afghanistan” (Mondadori),più significativi degli ultimi viaggi dell’autrice.

Non poteva mancare il sogno – che è anche un auspicio – dell’accoglienza e inclusività, di sé come dell’altro. Ne parleranno lo psichiatra Vittorio Lingiardi e il presidente dell’Opera di San Francesco, fr. Marcello Longhi.Mentre di un sogno tutto autobiografico, quello personalissimo e profondo dentro il cuore della forza femminile, racconterà la giornalista Annalena Benini, neo-direttrice del Salone del Libro di Torino. Fra i protagonisti più attesi, lo psichiatra Vittorino Andreoli. Per il secondo anno consecutivo regalerà una speciale ”Lectura Dantis Franciscana”, affiancato dal medievista Francesco Santi e dall’attore Jacopo Trebbi. Mentre un altro dialogo slalomerà piacevolmente fra parole e musica, protagonisti il rapper e cantautore Ghemon, che terrà anche un concerto in piazza Maggiore, e Stefano Andreoli, fondatore del sito satirico Spinoza.it. I sogni, naturalmente, possono essere anche poetici e sregolati. Una visione che ispirerà la conversazione fra un grande poeta-paesologo, Franco Arminio, e una raffinata musicista, la cantautrice Ginevra Di Marco. Perché da una melodia di versi sregolati si possono stimolare sogni e far crescere speranze. Nella serata del sabato, riferisce AdnKronos, salirà sul palco di Piazza Maggiore il Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, che festeggerà i sessant’anni di attività sulle note dei suoi successi. All’interno di un talk con ospiti che testimonieranno l’affascinante metafora dello sport, tra successi e sacrifici, scritto e condotto da Federico Taddia.

Lavoro più umano

Del sogno di un mondo del lavoro più umano, giusto ed equo parleranno don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio della Cei per i problemi sociali e il lavoro, e Guido Stratta, manager, responsabile del personale per Enel e fondatore dell‘Accademia della Gentilezza. Sempre sui temi del lavoro, ospite del Festival anche l’economista e saggista Luigino Bruni, per una “Critica della ragione manageriale e della consulenza”, che è anche sogno di una imprenditoria profondamente umana. Il programma è consultabile sul sito www.festivalfrancescano.it. Il Festival Francescano è organizzato dal Movimento francescano dell’Emilia-Romagna, con il patrocinio e il sostegno del comune di Bologna. Nell’ambito di Bologna Estate, della Chiesa di Bologna, della Regione Emilia-Romagna, della Fondazione Comunicazione e Cultura della CEI e della Fondazione del Monte.