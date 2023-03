Le esportazioni rilanciano l’economia. Alla pandemia e alla guerra in Ucraina il “made in Rome” reagisce rafforzando l’export, come attesta la Camera di Commercio della capitale. Afferma Lorenzo Tagliavanti: “Record storico per le esportazioni di Roma e provincia. E’ stata raggiunta quota 15,1 miliardi di euro pari a un +18% rispetto al dato 2021. Gli imprenditori continuano a dimostrare coraggio. Resistenza. E capacità di adattarsi alle mutevoli condizioni economiche”.

Boom di esportazioni

Nel 2022 le esportazioni della regione Lazio hanno raggiunto il record storico di 32,3 miliardi di euro. In crescita di 3,6 miliardi di euro rispetto ai valori del 2021, pari a una variazione del +12,7%. Decisiva e trainante la crescita della capitale. Nel 2022, infatti, le esportazioni della provincia di Roma hanno raggiunto il record storico di 15,1 miliardi di euro. Un valore in salita di 2,3 miliardi di euro. Pari a una variazione del +18%, rispetto al dato dell’anno precedente. Negli ultimi 5 anni (2017-2022) l’export di Roma è aumentato di quasi 6 miliardi di euro. Pari a una crescita del 65,4% a fronte di una media nazionale del +39,1%.

Post-pandemia

“Gli ottimi risultati dell’export di Roma nel 2022, con il record storico delle esportazioni che hanno superato i 15 miliardi di euro, in base alle nostre elaborazioni sui dati Istat – sottolinea il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti–. Sono un ulteriore segnale della grande capacità di resilienza delle imprese romane. La nostra città ha affrontato la durissima prova della pandemia meglio di altre città, italiane e straniere. E questa sua forza si conferma nel post-pandemia“.

Specializzazioni

“Gli imprenditori continuano a dimostrare coraggio. Voglia di fare impresa. E una spiccata capacità di interpretare e cogliere al meglio le opportunità di una fase economica caratterizzata da un’alta volatilità e incertezza – puntualizza il presidente Cciaa Roma-. Lo dimostra la maggiore propensione ad aprirsi ai mercati internazionali. Storicamente uno dei punti deboli della nostra economia”.

Settori

La principale specializzazione delle esportazioni romane è rappresentata dai prodotti in metallo con 2,6 miliardi di euro. Pari al 17,4% delle esportazioni complessive di Roma del 2022. Seguono i prodotti chimici (2,3 miliardi di export pari al 15,1% del totale export romano). E mezzi di trasporto (2,1 miliardi di euro pari al 14,2% dell’export romano). E’ quanto risulta dalla composizione dell’export della provincia di Roma per settore merceologico. Secondo le elaborazioni Cciaa Roma su dati Istat.

Mercati

Tra i settori principali quelli che invece hanno registrano la crescita maggiore sono gli articoli farmaceutici (+57,8% nel 2022 rispetto al 2021). Prodotti tessili e abbigliamento (+20,3% nel 2022 rispetto al 2021). Prodotti chimici (+18,4%). Gomma e plastica (17%) e prodotti alimentari (+16,4%). Il principale mercato di sbocco dell’export romano è la Germania che, nel 2022, ha rappresentato il 15,1% dell’export totale (2,3 miliardi di euro). Seguita da Stati Uniti (8,6% dell’export complessivo pari a 1,3 miliardi di euro). E Polonia (6,5% dell’export complessivo, pari a 977milioni di euro).