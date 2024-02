Gravi danni all'ambiente con lo shopping e i resi di abiti online: percorsi fino a 10 mila chilometri

tra le principali aziende del settore . Prima di effettuare i resi, Greenpeace e Report hanno nascosto un localizzatore Gps in ogni vestito, acquisendo molte informazioni. In 58 giorni, i pacchi hanno percorso nel complesso circa 100 mila chilometri attraverso 13 Paesi europei e la Cina.

giri del fast-fashion che inquina il pianeta” è stato in parte anticipato nella trasmissione andata in onda su Rai 3.

quasi due mesi, in collaborazione con la trasmissione televisiva Report, ha tracciato alcuni viaggi. E cioè gli spostamenti compiuti da alcuni capi d’abbigliamento del settore del fast-fashion acquistati e resi tramite piattaforme di e-commerce. Il rapporto dal titolo “ Moda in viaggio . Il costo nascosto dei resi online. I

per l’acquirente e con spese irrisorie per

circa il 16%. CorCom è la testata di riferimento in Italia per le tematiche dell’ economia digitale e dell’innovazione. E ha approfondito la questione degli effetti dell’e-commerce sull’ecosistema.

per abito , e resi per

Nello scenario di base, l’hotspot ambientale principale è rappresentato dal, che determina il 75% delle emissioni di gas serra e rappresenta pertanto l’area su cui porre maggiore attenzione in termini di azioni e investimenti. La logistica di spedizione e consegna, evidenzia Corcom, contribuisce al 15% delle, considerando una spedizione via strada entro un raggio medio di circa 480 chilometri dal consumatore. Lo shopping online , ovvero ladel prodotto su siti web e-commerce e il completamento dell’acquisto da parte del, genera invece il 7% delle emissioni di gas serra. Assumendo un tasso di reso medio del 14%, la fase di reverse logistics contribuisce al 3% delle emissioni di. Nel caso di player e-commerce puri, per i quali il tasso di reso potrebbe arrivare al 50%,delle emissioni di gas serra per ordine di acquisto.

Ranking

Dalla ricerca quantitativa, sottolinea Corcom, emerge un ranking, posto in forma di decalogo, delle scelte che possono impattare sul miglioramento delle performance ambientali dell’e-commerce. Ciascuna di queste fa riferimento ad uno dei quattro ambiti menzionati. Ossia shopping on-line, spedizione e consegna, packaging, reverse logistics. Ecco le buone prassi, delineate da Quantis: investire in sistemi di packaging riutilizzabili. Alleggerire il packaging. Investire in sistemi di packaging con materiali 100% riciclati. Privilegiare veicoli elettrici per spedizione e consegna last mile. Alimentare i fulfillment center con energia rinnovabile. Consegnare last mile con cargo bike. Ottimizzare le dimensioni dei contenuti e degli elementi del sito web. Incentivare modalità di consegna alternative più efficienti. Ridurre il numero dei resi; promuovere la scelta di tempi di consegna più sostenibili.