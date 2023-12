Mutuo soccorso

Intanto Intesa Sanpaolo mette in campo una nuova iniziativa per supportare il personale della banca, in particolare quelli in condizioni di svantaggio o difficoltà. Nasce così la società Mutuo soccorso che avrà finalità sociali ed alla quale potranno aderire tutti i dipendenti di Intesa Sanpaolo. Mutuo Soccorso è frutto di un confronto tra i rappresentanti di Intesa Sanpaolo e le organizzazioni sindacali. Sosterrà i 1.500 figli con disabilità non autosufficienti delle persone del gruppo. La nuova società avrà anche il compito di supportare i soci che si trovano in condizioni di svantaggio o difficoltà. E che non trovano copertura da altri enti welfare del gruppo Intesa Sanpaolo. Sarà inoltre sviluppata l’iniziativa partita nell’ex gruppo Ubi “Dopo di Noi”. Prevedendo servizi di assistenza familiare. Ovvero contributi economici ai familiari dei soci deceduti in condizione di disabilità . Si tratta di un “progetto sociale di altissimo valore all’interno di Intesa Sanpaolo. Con previsioni in favore di circa 1.500 figli con disabilità di dipendenti del gruppo”, afferma Paolo Citterio.

Dopo di noi

"Dopo di noi" è il termine col quale i genitori di persone con disabilità indicano il periodo che seguirà alla loro dipartita. Si chiedono, in pratica, cosa sarà del nostro congiunto disabile dopo di noi, ovvero quando noi ci saremo più ad assisterlo? Chi se ne prenderà cura in modo adeguato? Si tratta di una domanda angosciante, che da tempo le famiglie italiane hanno sottoposto alla politica, chiedendo a più parti di intervenire in modo da creare degli strumenti in grado di assicurare un futuro sereno. A tutte quelle persone che, con disabilità, non potranno più, ad un certo punto della loro vita, contare su un supporto famigliare. Aggiunge il coordinatore Fabi di Intesa Sanpaolo: "Con il 'dopo di noi' si daranno tutele nel momento in cui i genitori non potranno più provvedere ai propri figli". La società sarà attiva anche in altri contesti di solidarietà. Dove gli altri enti del gruppo bancario non hanno modo di operare. In un'ottica di solidarietà è stata destinata una quota una tantum di 2 milioni di euro da quanto raccolto fino al 31 dicembre 2023 con l'iniziativa "arrotonda solidale". A questa dotazione iniziale si aggiungerà, a partire dall'1° gennaio del prossimo anno, una quota pari al 50% di quanto raccolto con 'arrotonda solidale', garantendo una continuità operativa.

