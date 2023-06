Deruta: storia e tradizione incentrata sulla ceramica

Il viaggio alla scoperta dei borghi più belli oggi approda a Deruta, città della Ceramica. Nel cuore verde d’Italia, Deruta, in provincia di Perugia, a pochi chilometri da Todi, facilmente raggiungibile dall’uscita del casello autostradale di Orte. Il Paese dell’arte civile. Una storia e tradizione incentrata sulla ceramica, Deruta pagava le tasse a Perugia proprio in ceramica. Una città bellissima, straordinaria, con la sua piazza dei consoli, la chiesa di San Francesco. Il Paese del bel vivere, Deruta è un viaggio che non finisce mai una piazza che accoglie e coinvolge. A Deruta ci si conosce tutti, una grande Comunità, che punta molto a farsi conoscere attraverso scambi e gemellaggi per promuovere la propria cultura. Di Deruta è tutto bello le persone, l’ambiente, e ogni angolo nascosto.

Tre le porte per accedere all’ interno delle mura del centro storico, dove c’erano tutte le fornaci storiche. Mi portano a visitare una delle prime fornaci del 1600 dove veniva acceso il fuoco, e ci sono dei fori per far passare il fumo. E poi ancora camere di cotture dove una volta messi i pezzi veniva murata. E’ presente il tornio a ruota che si faceva girare con il piede. Presente a Deruta anche il centro d’ arte contemporanea. Di fianco alla piazza principale c’è il circolo che compie 60 anni, nato come il dopo lavoro, ed oggi un centro di aggregazione e iniziative culturali. A Natale proprio in piazza dei consoli viene allestito l’albero in ceramica più grande del mondo. Una città che punta molto sui giovani. E qui ho conosciuto Federico un giovane di 21 anni appassionato di storia, che mi spiega tutto di Deruta, che è un Paese medioevale col suo museo regionale della ceramica con oltre 6500 pezzi in maiolica. E mi porta visitare la sala del Perugino, dove c’è l‘affresco del Perugino che rappresenta il Padre Eterno con i Santi Rocco e Romano e in basso la veduta di Deruta come era anticamente, affresco del 1476. A Deruta è presente una campana realizzata nel 1228, la più antica della diocesi di Perugia. Nel chiostro del convento Francescano c’è la sede del Museo della Ceramica.

L’estate di Deruta è ricca di eventi, una città che palpita di iniziative tra cui la notte romantica, dove le giovani coppie si scattano una foto presso la panchina in ceramica degli innamorati. Deruta viene definita dalla gente un mare a cielo aperto per la sua stupenda bellezza. Tante le visite guidate nella storia della ceramica. A Deruta ad accogliere i visitatori tanta arte, cultura fotografia scultura, insomma veramente di tutto. Il motore dei giovani che si adoperano sotto ogni punto di vista, fa sì che le tradizioni non si perdano, anzi vengono raccontate a tutte le persone di fuori, che passando di lì scoprono un grande mondo. Una tra le tante ricorrenze “il palio della brocca” in cui si alternano sfide e giochi, tra cui la corsa con la brocca piena d’ acqua cercando di non farla cadere. E poi il calore delle persone, un clima unico a Deruta! Assolutamente da visitare!