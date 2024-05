Canepa (AIC): “Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla celiachia”

La celiachia è una infiammazione cronica dell’intestino tenue, scatenata dall’ingestione di glutine in soggetti geneticamente predisposti; è caratterizzata da un quadro clinico molto variabile che va dalla diarrea profusa con marcato dimagrimento, a sintomi extra-intestinali, alla associazione con altre malattie autoimmuni. La diagnosi si effettua con analisi del sangue di specifici anticorpi e biopsia dell’intestino tenue; gli accertamenti diagnostici devono essere eseguiti in corso di dieta comprendente il glutine. L’unica terapia disponibile per la celiachia è la dieta senza glutine e va seguita per tutta la vita. Secondo i dati del Ministero della Salute in Italia sono 251.939 i pazienti diagnosticati con un rapporto maschi – femmine pari a 1:2; si stima che la celiachia riguardi l’1% della popolazione italiana, il che porta a ipotizzare circa 600.000 persone celiache di cui quasi 400.000 ancora non diagnosticate.

L’opera di sensibilizzazione

L’ Informazione, lo screening e le consulenze mediche sono la base da cui partire per sensibilizzare la popolazione a 360 gradi in merito alla celiachia e al corretto regime alimentare. Tutto ciò ha spinto l’Associazione Italiana Celiachia, una realtà operante dal 1979, all’organizzazione della decima edizione della “Settimana Nazionale della Celiachia”, la quale ha avuto inizio l’11 maggio e terminerà il 19 in concomitanza della Giornata Mondiale della Celiachia che si celebra il 16 maggio. Interris.it, in merito a questa iniziativa, ha intervistato la dott.ssa Elisa Canepa, membro dell’ufficio comunicazione di AIC.

L’intervista

Dott.ssa Canepa, quali sono le iniziative che caratterizzano la “Settimana Nazionale della Celiachia”?

“Quest’anno ci sono moltissime iniziative sul territorio italiano, grazie alle nostre 21 associazioni che si trovano in tutte le regioni del Paese. Gli eventi sono dedicati prevalentemente alla sensibilizzazione e all’informazione del pubblico. Ci sono convegni, momenti di incontro, screening della celiachia, consulenze mediche con i diversi specialisti operanti nel settore. Inoltre, ci sono dei momenti dedicati all’ambito del food attraverso specifici corsi di cucina e laboratori declinati anche nei confronti dei bambini, in cui viene fatta anche la lettura di fiabe e aggregazione. Molti eventi, tra cui quelli di natura sportiva, come ad esempio marce e corse svolte nei diversi territori, ci consentono di parlare di celiachia”.

In che modo si possono sfatare i falsi miti che, molto spesso, ruotano attorno alla celiachia?

“Per sfatare i falsi miti attorno alla celiachia è necessario provare ad accendere un riflettore su questo tema. Non solo durante la ‘Settimana Nazionale della Celiachia’ ma durante tutto l’anno, come cerca di fare l’Associazione Italiana Celiachia. Bisogna cerca di sensibilizzare l’opinione pubblica diffondendo, attraverso i media, informazioni corrette sul tema e cercando di usare bene i social media affinché diventino un megafono in riguardo a questi temi. Inoltre, sul sito settimanadellaceliachia.it, si trovano alcune delle fake news più diffuse. La celiachia e la dieta senza glutine, ad oggi, sono temi di cui si parla molto, ma purtroppo, non sempre in modo chiaro e corretto”.

Quali sono i vostri auspici in riguardo al futuro nell’ambito della maggiore conoscenza e della prevenzione della celiachia? Che messaggio vuole lanciare?

“La chiarezza ed una sensibilizzazione maggiore sulla celiachia sono il nostro auspicio maggiore. Non mi riferisco solo ai pazienti e alle loro famiglie, ma innanzitutto al pubblico generale. La celiachia purtroppo, ad oggi, è una malattia sottostimata. Le persone con una diagnosi ufficiale, secondo i dati ufficiali, sono oltre 251 mila ma, allo stato attuale, ci sono circa 400 mila persone che non sanno di essere celiache. Serve un’informazione corretta per tutta la popolazione. Sia da parte dei medici che degli altri professionisti della salute, per quanto riguarda l’aspetto del food e dell’alimentazione in generale. Inoltre, nell’ambito di coloro che si occupano di ospitalità, ovvero i ristoratori e gli albergatori, occorre più consapevolezza e formazione a riguardo. È cruciale anche l’ambito della scuola: nel corso della ‘Settimana Nazionale della Celiachia’ ad esempio, facciamo un evento chiamato ‘Tutti a tavola, tutti insieme’, il quale si propone di portare a tavola per gli alunni della scuola primaria, un pasto senza glutine uguale per tutti in una giornata dedicata alla celiachia e alla diversità alimentare per sensibilizzare tutti coloro che operano nel campo della scuola”.