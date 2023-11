Situazione in Italia

La sclerosi multipla solo in Italia colpisce oltre 137mila pazienti e fa registrare ogni anno più di 3.600 nuovi casi. Una nuova terapia orale, Ozanimod, come dimostrato dagli studi registrativi, è in grado di prevenire l’atrofia celebrale. Cioè una delle conseguenze più nefaste della patologia. E ha dimostrato un vantaggio del 30% nel ridurre la perdita di volume celebrale rispetto all’interferone Beta 1a. In questo modo è possibile limitare un danno d’organo irreversibile. E contenere la disabilità. E’ quanto emerso in occasione di una conferenza stampa virtuale con la partecipazione di alcuni dei massimi esperti italiani. “La sclerosi multipla è una patologia autoimmune in cui il nostro sistema immunitario attacca la guaina mielinica che ricopre i nervi“, spiega Paola Cavalla. Rsponsabile Centro Sclerosi Multipla, AOU Città della Salute e della Scienza di Torino . E aggiunge: “In particolare, la forma recidivante-remittente, la più frequente al momento della diagnosi, si distingue per l’alternanza di fasi. Con una durata imprevedibile. Può inoltre associarsi un’infiammazione interna al sistema nervoso centrale. Che è talora associata a deficit cognitivi“.

Peggioramento