Sono mezzo milione le morti premature in Europa ogni anno, 6 milioni in tutto il mondo a causa dello smog

Ambiente e in modo tale da riuscire a renderlo dannoso per le persone o per la natura- avverte l’Agenzia europea dell’ambiente-. Tra le diverse tipologie di inquinanti vi sono le sostanze chimiche, le polveri, il rumore e le radiazioni. Questi inquinanti hanno molte fonti diverse. Alcune di queste fonti sono diffuse, come i trasporti o l’agricoltura. Mentre altre sono legate a un luogo specifico, come uno stabilimento o una centrale elettrica”. Gli inquinanti rilasciati in un determinato punto possono causare danni locali. Ma possono anche percorrere lunghe distanze. Il rapporto dell’agenzia Ue osserva e monitora l’inquinamento attraverso diverse prospettive legate alla normativa comunitaria. Inquinamento atmosferico, strage silenziosa, denuncia la campagna globale dell’Agenzia Ue dell’ambiente. salute : mezzo milioni di europei uccisi dallo smog ogni anno. “L’inquinamento altera un mezzo come l’aria, l’acqua o il suoloo per la natura- avverte l’Agenzia europea dell’ambiente-. Tra le diverse tipologie di inquinanti vi sono le sostanze chimiche,. Questi inquinanti hanno molte fonti diverse. Alcune di queste fonti sono diffuse, come i trasporti o l’. Mentre altre sono legate a un luogo specifico, come uno stabilimento o una centrale elettrica”. Gli inquinanti rilasciatipossono causare danni locali. Ma possono anche percorrere lunghe distanze. Il rapporto dell’agenzia Ue osserva e monitora l’inquinamento attraversolegate alla normativa comunitaria.

Ambiente e salute

Sono mezzo milione le morti premature in Europa ogni anno, 6 milioni in tutto il mondo a causa dell’inquinamento atmosferico. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), l’esposizione all’inquinamento atmosferico è la quarta causa di malattia e morte nel mondo. Dopo ipertensione, fumo e malnutrizione. Si stima che a causa dell’inquinamento la popolazione europea perda mediamente quasi un anno di vita. A livello mondiale, il 4,1% degli anni persi per malattia, disabilità o morte prematura sono da riferire alle malattie respiratorie croniche (104 milioni). In Italia tale percentuale si attesta al 3,7% (669.000). E di questi ultimi il 75,5% sono dovuti alla Broncopneumopatia cronica ostruttiva (505 mila). Mentre il 15,8% all’asma bronchiale (106 mila). Per accendere i riflettori su queste tematiche e incentivare una riflessione collettiva, torna Healthy Lungs for Life. La campagna di sensibilizzazione globale sull’importanza della salute dei polmoni è promossa da Elf (European Lung Foundation). In collaborazione con Ers (European Respiratory Society).

Sostenibilità

Un’edizione, quella di quest’anno, che vede protagonista la città di Milano. Con un calendario fitto di appuntamenti che si articola fino a domani. L’evento è stato presentato in occasione della conferenza stampa alla Fondazione Feltrinelli. Vi hanno preso parte il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Oltre alla senatrice Roberta Toffanin, esperta del ministro dell’Ambiente e Sicurezza Energetica. “Regione Lombardia si è espressa sul tema della sostenibilità. Con scelte che non cedessero all’ideologia green. E che fossero tuttavia rispettose della salute umana e del nostro tessuto economico“, afferma il governatore Fontana. “Negli ultimi 15 anni i risultati ottenuti nella nostra regione, grazie alle politiche attuate sono rilevanti – aggiunge il presidente della Regione Lombardia-. Le concentrazioni di inquinanti si sono ridotte del 39% annuo per il Pm 10 del 40% per il Pm2.5 e del 45% per il No2″. Non solo. Prosegue Fontana: “L’Istituto dei Tumori di Milano è coordinatore di un primo programma nazionale della Rete Italiana Screening Polmonare (RISP) di screening gratuito per la diagnosi precoce del tumore al polmone. L’ obiettivo è quello di raggiungere una diagnosi precoce. E ne fa parte anche l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo“.