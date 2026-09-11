Spiritualità

San Guido di Anderlecht, dalla vita da sagrestano al lungo pellegrinaggio

San Guido di Anderlecht scelse la povertà e dedicò la vita ai bisognosi e al pellegrinaggio. È patrono di sagrestani, campanari e cocchieri

Di Luigi Luzi
Immagine creata con ChatGtp

San Guido di Anderlecht Pellegrino. Anderlecht (Belgio), 950 – Anderlecht, 1012 ca. Guido proviene da una famiglia di contadini del Brabante. Si trasferisce a Laken, vicino a Bruxelles, dove diventa sagrestano.

Avvenimenti

  • Cerca di aiutare chi ha bisogno, prima raccogliendo l’elemosina e poi aprendo un’attività commerciale, ma la prima nave, piena di merci, affonda nella Senna.
  • Avendo perso il denaro e il lavoro, inizia a pellegrinare di santuario in santuario, raggiungendo Gerusalemme.
  • È uno dei santi più venerati del Belgio.
  • È il patrono dei sagrestani, dei campanari e dei cocchieri.

Spiritualità

Ama la povertà estrema e chiede al Signore la grazia di poterla amare sempre di più. Grande generosità verso i bisognosi. Diffonde il messaggio evangelico in tutta la sua radicalità con umiltà, ma anche con determinazione, tanto che alcuni agiografi lo considerano un precursore di Francesco d’Assisi.

Morte

Dopo sette anni di faticoso pellegrinaggio, torna stanco e ammalato nella sua città natale: alloggia in una casa parrocchiale e muore dopo poco tempo. Sulla sua tomba avvengono numerosi miracoli, quindi il suo culto si diffonde rapidamente. Le sue reliquie sono venerate nella Collegiata di Anderlecht.

Tratto dal libro “I santi del giorno ci insegnano a vivere e a morire” di Luigi Luzi

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