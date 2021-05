Affitti a prezzi impossibili per studenti e i lavoratori fuori sede. Fino a 550 euro per una camera a Firenze. Un’emergenza abitativa che ora le istituzioni hanno deciso di affrontare. Da questa settimana è online Be.long. L’innovativa piattaforma web realizzata da Destination Florence CVB. In partnership con il Comune di Firenze. L’obiettivo è promuove gli affitti a medio e lungo termine nel capoluogo toscano. E valorizzare Firenze come città della formazione e dell’innovazione. Un servizio dedicato a studenti. Startupper. Smart worker. Ma anche all’università. E ai tanti istituti di formazione del territorio. E alla rete di incubatori di impresa. Un cambio di passo nella promozione della destinazione. Che vuole valorizzare il “long stay” (lunga permanenza). Rispetto agli affitti turistici brevi. Anche attraverso agevolazione Imu e altri servizi e benefits. Sos affitti Si chiamano cittadini temporanei – studenti, smart workers, liberi professionisti, creatori di start-up, nomadi digitali – e nel 2019 in 3 milioni hanno scelto Firenze per un periodo medio lungo. Solo gli studenti internazionali presenti a Firenze erano 36.535, con una permanenza media di 90/100 giorni e un totale di presenze totali che oscilla tra i 3.288.150 e 3.653.500 (fonte: Study Abroad in Italy, di Marco De La Pierre e Marco Bracci). Oggi, a causa della pandemia e del cambio di abitudini, le persone che vorrebbero trasferirsi per lavorare da remoto sono molte di più: un’opportunità da cogliere per attirare soprattutto i giovani e a riequilibrare un mercato negli ultimi anni saturato dagli affitti brevi. Be.Long verrà lanciato su destinationflorence.com e si candida ad essere un portale completo per chi sceglie Firenze come destinazione, offrendo nelle diverse sezioni in cui è articolato informazioni e servizi utili. Inoltre, metterà in contatto chi cerca un alloggio con i piccoli proprietari, i property managers e le agenzie immobiliari. L’obiettivo è aggregare domanda e offerta e agevolare la ricerca per la permanenza medio-lunga. (segue) (Lab/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 01-MAG-21 23:59 NNNN

(Adnkronos/Labitalia) – ”Invitiamo i proprietari e i professionisti del mercato immobiliare – dichiara Federico Barraco, presidente del Destination Florence convention & visitors bureau – a cogliere questa opportunità. A tal proposito ringraziamo Property Manager Italia e MyGuest che hanno coinvolto subito i loro associati. La risposta è promettente e ci aiuta a creare le basi per una proficua collaborazione che farà bene soprattutto alla città”. Non c’è alcun vincolo sulla tipologia del contratto, ma i proprietari che aderiranno con il canone concordato avranno garantita un’agevolazione Imu, oltre alla promozione e il riconoscimento ‘Quality certiefied’ che ne attesta la qualità e la conformità. Inoltre, per chi aderisce quest’anno alla piattaforma, ci saranno condizioni vantaggiose sull’iscrizione – gratuita per il 2021 – per gli aderenti alle due associazioni. Il Destination Florence non percepirà alcuna percentuale dai contratti siglati”. “Grande partecipazione – fa notare il presidente – anche dai circa 40 istituti e scuole di formazione che abbiamo incontrato nei giorni scorsi e che si faranno promotori del progetto pubblicizzandolo tra gli studenti e informandoli sui servizi integrati, legati alla ricerca di un alloggio e alla permanenza in città, come l’assistenza sanitaria, i trasporti e le pratiche burocratiche”. Per loro, come per gli altri inquilini, sono previsti diversi benefits: la Firenze Welcome card con sconti su musei e attività commerciali per studenti e startupper, sconti negli alberghi per amici e parenti che arrivano in città e un’assistenza da parte del Destination Florence per la permanenza a Firenze. E ancora sconti negli spazi di co-working di Firenze e per l’uso della mobilità sharing. “E’ un tassello – sottolinea Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio di Firenze – per accompagnare Firenze e il suo centro storico verso la ripartenza e verso una nuova vivibilità. In questa prospettiva, è di particolare interesse puntare sui giovani e sulle startup innovative, che qui possono venire a studiare e a lavorare a condizioni agevolate”.

