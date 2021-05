Un albergatore milanese crea "Cleanapp" (strumento cloud per il controllo della sanificazione). L'ingegnere informatico Vittorio Casale lancia un'applicazione per gli appassionati di golf. Convegno Bit 2021: 9-11 maggio

App per alberghi

Creata da un albergatore per gli albergatori. E’ CleanApp. Un’applicazione che permette di gestire i servizi di pulizia. Sanificazione. E manutenzione. In maniera semplice e veloce. Tramite l’utilizzo di smartphone o tablet. Aumentando sicurezza e produttività. Un’esigenza avvertita dalla grande maggioranza dei viaggiatori. Nella scelta dell’hotel sono oggi fondamentali le informazioni. Sulle procedure igienico-sanitarie della struttura. Addirittura più del prezzo. Gli hotel devono rassicurare gli ospiti. E certificare le procedure adottate. In modo efficace e trasparente.

Ambiente di lavoro

CleanApp è un ambiente di lavoro. Con un pannello di controllo intuitivo in Cloud. Attraverso questa piattaforma si può monitorare il lavoro all’interno degli hotel. Avere delle statistiche sull’efficienza della struttura. A livello di pulizia e manutenzione. Mostrare i propri risultati ai clienti. I dipendenti, inoltre, hanno una checklist. Da spuntare via via che portano a termine le attività giornaliere. E possono comunicare tra loro per darsi avvisi. Comunicazioni. Promemoria. E così via.

Al servizio del turismo

Spiega Federico Girelli, fondatore di “CleanApp”: “Lo smart tourism è una tendenza e una necessità. CleanApp è un esempio di come mettere al servizio del turismo l’innovazione tecnologica. La gestione della pulizia delle camere e relativa manutenzione sono spesso gestite senza supporti informatici. Oppure con sistemi troppo complessi. Abbiamo semplificato tutti i processi. Rendendoli gestibili da smartphone. Garantendo una migliore gestione delle risorse. Ottimizzazione dei costi. E soprattutto un eccellente servizio per la clientela”.

Bit 2021

CleanApp sarà presente in diversi eventi tra cui il convegno Bit 2021 (9-11 maggio), i cui contenuti registrati rimarranno disponibili sul sito fino a settembre. L’idea di CleanApp nasce da Federico Girelli, che proviene da una famiglia di albergatori. È in grado quindi di osservare nel tempo quali siano le disfunzioni, le problematiche, che si verificano spesso all’interno di un hotel. Principalmente le difficoltà si hanno a livello di monitoraggio del lavoro che viene svolto dai diversi reparti e di comunicazione tra i reparti stessi. Si generano di frequente incomprensioni, dimenticanze e così via, che generano situazioni di tensione ed errori. Per tutte queste ragioni, Federico ha pensato di creare una piattaforma che potesse rendere il lavoro semplice, intuitivo e fluido all’interno di ogni struttura alberghiera. Dietro Clean-app, entrata nel mercato verso la fine del 2019, ci sono anche i soci proprietari della web agency Soteha Solution Hub, che hanno dato vita all’applicazione lato tecnico, rendendo il sogno di Federico una realtà. (Map/Adnkronos) ISSN 2465 – 1222 30-APR-21 13:01 NNNN

NGEGNERE INFORMATICO ITALIANO VITTORIO CASALE UNA APP PER GLI APPASSIONATI DI GOLF =

Testo

(Roma, 30 aprile 2021)(Imm/Effecicomunicazione) – L’ingegnere informatico Vittorio Casale sta lavorando ad una start-up per il lancio di un’App rivolta al mondo dei golfisti: si tratta dell’applicazione ‘GolFinger’, richiamando il titolo di un noto film dell’agente 007, che consentirà agli appassionati di questo sport di conoscere in tempo reale le informazioni e la disponibilità dei principali campi da golf in Italia ed in Europa, con le migliori soluzioni di soggiorno e le combinazioni di transfer che potranno essere costruite su misura per ogni singola richiesta. L’App permetterà così di pianificare vacanze golf, con un aggiornamento continuo delle eventuali offerte lanciate dai vari circoli golf e dai principali circuiti di richiamo internazionale. Grazie all’intelligenza artificiale presente nell’app sarà possibile misurare e migliorare le prestazioni del giocatore. Golfinger sarà in grado di “parlare” con qualsiasi modello di smartwatch e raccogliere centinaia di metriche, ad esempio rotazione, angolo e potenza. A breve sarà disponibile una prima versione beta su questo repository: Vittorio Casale Golfinger Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi ( )() ISSN 2465 – 1222 30-APR-21 17:59 NNNN

