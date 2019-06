DOMENICA 09 GIUGNO 2019, 10:06, IN TERRIS



ELEZIONI

Amministrative, ecco i ballottaggi: sfida in 136 comuni

Testa a testa Csx-Cdx, M5s in gara a Campobasso. Al voto 15 capoluoghi di provincia

uindici ballottaggi in altrettanti capoluoghi di provincia (Potenza, Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato e Rovigo), per un totale di 136 comuni italiani chiamati a rinnovare le proprie amministrazioni dopo il primo turno elettorale in equilibrio fra due candidati. Urne aperte fino alle 23 per 3,6 milioni di italiani, con sfide in città importanti tra conferme e rilanci, specie per i candidati della Lega trionfatrice alle Europee e che, alle amministrative, ha confermato il buon trend del momento. Test importante anche per il Partito democratico, secondo partito alla recente tornate europea e tornato in fase crescente dopo il rinnovo della segreteria di partito con Nicola Zingaretti, che punta sulle amministrative (specie nelle città rosse, Livorno in primis) per l'ultima e decisiva controsterzata rispetto all'altalenante andamento degli ultimi anni. Occhi puntati, in particolare, sui ballottaggi nel Sud Italia ad Avellino, Foggia, Potenza e Campobasso: nel capoluogo lucano, ad esempio, interessante la sfida fra il candidato di Centrodestra e quello di Basilicata possibile, per la quale influiranno in modo probabilmente decisivo le preferenze degli schieramenti rimasti fuori dalla corsa al comune.

Le principali sfide

Probabile ago della bilancia, in diverse situazioni peraltro, sarà il Movimento 5 stelle, grande sconfitto al primo turno. Grillini decisivi più che altro dove la sfida finale riguarderà esponenti di Centrodestra e Centrosinistra. Unica eccezione è Campobasso, unica città dove i pentastellati sono in gara anche se con un significativo scarto di voti al primo turno fra Maria Domenica d'Alessandro (Cdx, 39,7%) e Roberto Gravina (29,4%). Per il resto, testa a testa fra destre e sinistre in quasi tutte le città. Altro caso particolare è Avellino, dove al ballottaggio sono finiti due esponenti di Csx, Gianluca Festa e Luca Cipriano, premiati da un sentimento popolare che non ha confermato la fiducia ai pentastellati, in seguito al commissariamento della precedente giunta per il mancato voto sul bilancio. Grande opportunità per il Centrosinistra anche a Livorno, dove la corsa alla poltrona dell'ex sindaco Nogarin si è ristretta a Luca Salvetti (Csx) e Andrea Romiti (Cdx), con il candidato del Pd in leggero vantaggio al primo turno. Stessa situazione anche a Prato, dove in gara sono Matteo Biffoni (Pd) e Daniele Spada di Centrodestra.

