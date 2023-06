Come accrescere il senso di comunità sui banchi di scuola

Sono un poeta un grido unanime sono un grumo di sogni. Sono un frutto d’innumerevoli contrasti d’innesti maturato in una serra. Ma il tuo popolo è portato dalla stessa terra che mi porta. Italia. E in questa uniforme di tuo soldato mi riposo come fosse la culla di mio padre (Giuseppe Ungaretti)

E noi chi e cosa siamo? Non essendo poeti, fatichiamo nel trovare le parole giuste, ma le loro opere possiamo leggerle a scuola, scoprirle in biblioteca, acquistarle in libreria, condividerle sui social. Con e sui libri, tra i banchi, nelle aule combattiamo anche noi una guerra bianca per crescere con un senso critico, per accrescere lo spirito della comunità, per migliorarci e aiutare a migliorare altri. Siamo soldati armati di sogni, desideri, passioni, cultura; nipoti e figli con un’eredità culturale e artistica unica, schierati sul campo di battaglia della società e dell’attualità. Per noi non è il tempo del riposo bensì quello di indossare l’uniforme e schierarsi contro l’Indifferenza dei tanti, i Traffici loschi, l’Accaparramento delle ricchezze, le Lamentele continue, l’Inettitudine di chi potrebbe agire e l’Arroganza di chi si sente potente!