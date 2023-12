Al via coalizione internazionale anti Houthi: c’è anche l’Italia

Al via una coalizione internazionale voluta dagli Stati Uniti per contrastare gli attacchi dei ribelli yemeniti Houthi nel Mar Rosso. Tra le 10 Nazioni della colaizione, c'è anche l'Italia

Gli Stati Uniti hanno annunciato una coalizione di 10 nazioni contro gli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, con Gran Bretagna, Francia, Italia e Bahrein tra i Paesi che aderiranno alla “iniziativa di sicurezza multinazionale”. “I Paesi che cercano di sostenere il principio fondamentale della libertà di navigazione devono unirsi per affrontare la sfida posta da questo attore non statale”, ha affermato in una nota il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin.

Gli Houthi: “Affronteremo qualsiasi coalizione a guida Usa”

“Gli Houthi dello Yemen, attraverso un membro del Politburo del gruppo, Mohammed al-Bukhaiti, hanno affermato che saranno in grado di affrontare qualsiasi coalizione formata dagli Usa che potrebbe schierarsi nel Mar Rosso”. Lo riporta su X Al Arabiya English.

Yemen: 2 i cargo attaccati ieri in Mar Rosso da houthi

I ribelli houthi dello Yemen hanno commesso ieri due attacchi contro la navigazione commerciale nel Mar Rosso meridionale, ha confermato il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom). “La motonave cisterna per prodotti chimici/petroliferi Swan Atlantic – scrive il Centcom sul suo account X – è stata presa di mira da un drone d’attacco unidirezionale e da un missile balistico antinave lanciati da un’area controllata dagli houthi nello Yemen. Più o meno nello stesso momento, la nave da carico M/V Clara ha riferito di un’esplosione in acqua vicino alla sua posizione”. Non sono stati segnalati vittime o feriti durante nessuno dei due incidenti, ha specificato il comando Usa.

