Dopo l’Aifa, anche la Ue ha autorizzato il vaccino Pfizer contro il virus sinciziale, malattia del tratto respiratorio inferiore che colipsce anziani e neonati.

Ue autorizza il vaccino Pfizer contro il virus sinciziale

Dopo la raccomandazione dell’Agenzia europea del farmaco, la Commissione europea ha autorizzato Abrysvo (Pfizer), primo vaccino per proteggere gli anziani e i bambini fino a sei mesi di età contro la malattia del tratto respiratorio inferiore causata dal virus respiratorio sinciziale (Rsv). Lo annuncia l’esecutivo comunitario in una nota. “Questo è il nostro primo vaccino contro il virus RSV autorizzato dall’Ue che protegge non solo gli anziani ma anche i neonati, già dalla nascita – dichiara la commissaria Ue per la Salute Stella Kyriakides -.

In vista delle prossime stagioni autunnali e invernali, questo vaccino può aiutare a prevenire gravi conseguenze dell’Rsv per alcuni dei nostri cittadini più vulnerabili. Ciò è particolarmente importante per i nostri bambini per i quali l’Rsv è una delle principali cause di ricovero ospedaliero nell’Ue. Questa è ‘ Unione europea della sanità che mantiene le sue promesse ed è determinata ad affrontare le minacce sanitarie con un’azione decisiva. Non vedo l’ora di vedere gli Stati membri iniziare a utilizzare questo primo vaccino come parte delle loro campagne di vaccinazione nazionali”.

L’Rsv è un virus respiratorio comune che di solito causa sintomi lievi, simili al raffreddore. La maggior parte delle persone guarisce entro una o due settimane, ma il virus può avere una forma grave per le persone vulnerabili, compresi gli anziani e quelli con malattie polmonari o cardiache e diabete.

Fonte: Ansa